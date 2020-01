Von Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). Löhne-Ort hat wieder eine Postfiliale. Am Dienstag konnten zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Pakete und Briefe in der Tankstelle „Markant“ an der Herforder Straße 54 abgegeben werden. Die Tankstelle hatte nach mehreren Wochen des Umbaus bereits in der vergangenen Woche die Neueröffnung gefeiert.