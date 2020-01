Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Die Kirchenknirpse in Obernbeck bieten für das Kindergartenjahr ab August eine neue Gruppe mit neun freien Plätzen an. An drei Tagen die Woche können Kinder im Alter von ein bis drei Jahren im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Obernbeck betreut werden. Das Angebot richtet sich auch an Eltern aus dem benachbarten Bad Oeynhausen, wo Betreuungsmöglichkeiten momentan rar sind.