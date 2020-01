Von Natalie Lydia Meyer

Löhne-Gohfeld (WB). Klettern, schaukeln, springen – am Sonntagnachmittag konnten sich alle Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren beim Turn- und Spielfest des TuS Gohfeld austoben. Schon mehrfach haben die Gohfelder solch eine Veranstaltung organisiert. Diesmal fand das Fest in der Sporthalle der Goethe-Realschule in Melbergen statt.