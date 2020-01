Von Malte Samtenschnieder

Löhne (WB). In Kooperation mit der Stadt Löhne hat die Werbegemeinschaft des Löhner Einzelhandels am Montagabend ihre Mitglieder bei einer Versammlung im VHS-Forum der Werretalhalle über aktuelle Entwicklungen in der Innenstadt informiert. Dabei ging es unter anderem um die Investorenwiese. Dem Vernehmen nach rückt der Lückenschluss zwischen dem Geschäft „Der Brillenmacher“ und der Musikschule der Stadt Löhne in greifbare Nähe.