Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Positiv in die berufliche Zukunft dürfen 124 junge Erwachsene schauen. Sie haben an den Berufskollegs August-Griese in Löhne und Leo-Sympher in Minden ihre Facharbeiterprüfung abgelegt. Werner Kreyenmeier, Abteilungsleiter für Metallberufe prophezeit den Absolventen sehr gute Aussichten im technisch-gewerblichen Bereich.