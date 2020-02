Dieser Mann ist dabei gefilmt worden, wie er an einer Volksbank in Löhne-Mennighüffen Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben hat. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Löhne (WB). Wer kennt diesen Mann? Er soll an einem Geldautomaten in Mennighüffen Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben haben. Die Polizei hat die Fahndungsfotos nach richterlichem Beschluss freigegeben.

Am 9. November des vergangenen Jahres zeigte eine 67-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse auf der Polizeiwache Löhne an. Jetzt wird ein laut Polizei dringend der Tat verdächtiger Mann gesucht. Er soll zwei Mal mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten an der Volksbank in Mennighüffen Bargeld vom Konto der 67-Jährigen abgehoben haben.

Der Mann wird auf ein Alter von etwa 40 bis 45 Jahre geschätzt. Er hat dunkelbraune Haare und eine kräftige Statur. Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.