Beim Sturm „Friedrike“ sind im Januar 2018 auch in Löhne etliche Bäume entwurzelt worden. Foto: Sonja Gruhn

Löhne (WB). An allen Schulen in Löhne fällt am Montag, 10. Februar, wegen des angekündigten Sturms der Unterricht aus. Das hat die Stadt mitgeteilt.