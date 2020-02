In luftiger Höhe installieren die Kletterer die Plattform, die sie für die Arbeiten am Mahner Kirchturm benötigen. Bis Ende kommender Woche soll das neue Turmkreuz wieder die Spitze zieren. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Nach mehr als zwei Jahren bekommt der Mahner Kirchturm ein neues Kreuz samt Weltkugel. Am 18. Januar 2018 hat Orkantief „Friederike“ dem kupfernen Turmkreuz mächtig zugesetzt, so dass das etwa zwei Meter große Kreuz in Schieflage geraten ist. Lange war unklar, ob und wie ein neues Turmkreuz die schmale Spitze des Kirchenturmes wieder zieren kann.