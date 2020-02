Löhne (WB/deh). „Der Austausch, die Partnerschaft und die Freundschaft mit Städten und Staaten ist für Löhne sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Bernd Poggemöller. Er begrüßte am Freitag 16 Austauschschüler aus der nordfranzösischen Stadt Dieppe. Diese sind bis Donnerstag in Löhne zu Gast. Der Bürgermeister freut sich über den regen Austausch mit Dieppe, „schließlich waren Deutschland und Frankreich mal verfeindet.“ Noch habe Löhne keine Partnerstadt in Frankreich, aber wichtig sei die Verbindung zu Frankreich für die Zukunft der Europäischen Union allemal.

Bereits seit 2002 gibt es diesen Schüleraustausch zwischen dem Städtischen Gymnasium Löhne (SGL) und dem Collège Alexandre Dumas. Die Kinder aus Frankreich gehen dort in die achte Klasse, auf der deutschen Seite ist es die neunte Klasse. „Ein Teil des Projekts sind unter anderem auch zwei Besuche im Jahr“, erklärte Agnes-Kathrin Philipps, Französisch-Lehrerin am SGL und Organisatorin des Ganzen. Im März werden die Schüler aus Löhne nach Dieppe fahren.

Schüler besichtigen auch Biogärtnerei

Seit Anfang des Schuljahres seien die Schüler in stetem Kontakt und konnten sich so bereits etwas kennenlernen. In Löhne angekommen, steht nun ein vielfältiges Angebot auf ihrem Stundenplan: Die 16 Kinder werden tagsüber mal in den Unterricht reinschnuppern, aber auch die Biogärtnerei Ulenburg besichtigen. „Das Motto vom diesjährigen Austausch ist Natur und Nachhaltigkeit“, sagte Agnes-Kathrin Philipps in dem Zusammenhang. Weitere Ausflugsziele seien Münster und Osnabrück.

Nachmittags übernimmt dann die Löhner Gastfamilie die Planung mit den Franzosen. Es sei unter anderem ein kleines deutsch-französisches Fest von den Gastfamilien geplant worden. „Die Kinder sind immer begeistert nach der Reise, und viele bleiben in Kontakt“, weiß Lehrerin Agnes-Kathrin Philipps. So würden die Kinder neue Kontakte bekommen und zudem die Sprachkenntnisse gefördert. Einige der französischen Kinder seien schon zum zweiten Mal beim Austausch dabei. „Da war die Wiedersehensfreude mit den deutschen Freunden natürlich groß.“