Von Dominik Rose

Doch der Reihe nach: Im Spätherbst spülte die alte Maschine im Begegnungszentrum an der Königstraße nicht mehr mit. Nach zwölf Jahren und unzähligen Durchläufen war Ende Gelände. Die fleißigen Küchendamen der AWO schauten in die Röhre, nein, in die defekte Maschine. Der herbeigerufene Kundendienstmonteur verkündete weiteres Unheil. „Er hat uns mitgeteilt, dass eine Reparatur sehr teuer werden würde“, berichtet Gertrud Robbes. Der Kostenvoranschlag lag bei mehr als 1000 Euro.

Industriespülmaschine kostet 3570 Euro

Die Folge: Die AWO machte sich an verschiedenen Stellen kundig. In den Löhner Fachgeschäften waren aber nur herkömmliche Spülmaschinen verfügbar – und die sind für den Einsatz in Einrichtungen, wo für dutzende Teilnehmer eingedeckt wird, nicht geeignet, weil sie zu lange brauchen. Das Besteck und Geschirr würde sich nur so stapeln. Hochwertiger Ersatz musste her.

Das ist der neue Vorstand des AWO-Ortsvereins Löhne-Bahnhof (von links): Brigitte Dörner (Beisitzerin), Gustav Wehnes (Beisitzer), Eva Reuschenberg (Schriftführerin), Ursel Schutz (Kassiererin), Gertrud Robbes (Vorsitzende), Margret Bohmeyer (2. stellvertretende Vorsitzende), Christl Sorhage (Beisitzerin). Auf dem Foto fehlt Angela Lück (1. stellvertretende Vorsitzende). Das ist der neue Vorstand des AWO-Ortsvereins Löhne-Bahnhof (von links): Brigitte Dörner (Beisitzerin), Gustav Wehnes (Beisitzer), Eva Reuschenberg (Schriftführerin), Ursel Schutz (Kassiererin), Gertrud Robbes (Vorsitzende), Margret Bohmeyer (2. stellvertretende Vorsitzende), Christl Sorhage (Beisitzerin). Auf dem Foto fehlt Angela Lück (1. stellvertretende Vorsitzende).

Die AWO holte sich ein Angebot für eine neue Industriespülmaschine ein. Kostenpunkt: 3570 Euro. Das konnte der Ortsverein aus eigenen Mitteln jedoch nicht stemmen. Also wurde ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses an den Stadtrat gestellt. Weil dieser jedoch nicht mehr in der Dezembersitzung behandelt werden konnte, war Warten angesagt.

Im Januar dann beschloss der Rat, die AWO mit einer Summe von 1785 Euro zu unterstützen. Die andere Hälfte der Kosten trägt der Ortsverein selbst. „Die Hilfe der Stadt ist super. Aber über Geldspenden würden wir uns, ehrlich gesagt, auch ziemlich freuen“, sagt Gertrud Robbes.

Frauen bekommen Einführung ins Gerät

Am Dienstag vergangener Woche wurde die neue Spülmaschine geliefert, am Donnerstag erklärte ein Kundendienstbetreuer den Küchendamen die Funktionen und die Bedienung des Geräts. „Das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert“, berichtet die Ortsvereinsvorsitzende.

Und uneigentlich? „Naja, hätten wir Frauen nicht soviel gequatscht und besser aufgepasst, wäre es sicherlich noch schneller gegangen“, sagt Gertrud Robbes. Die in der Küche versammelten Helferinnen lachen.

„Jetzt ist die schon wieder fertig. Das hat keine fünf Minuten gedauert!“

Die neun Damen aus drei Gruppen haben sich seit dem Ausfall der alten Maschine um den Spüldienst gekümmert. Ganz klassisch, wie früher, mit Spülmittel, Lappen und Glitzi und vor allem sehr vielen Trockentüchern. Bei Gruppenbesuchen von teils mehr als 50 Teilnehmern fällt da schon einiges an, was wegzuspülen ist.

„Es war viel Arbeit, aber es war auch sehr gesellig“, berichtet Helferin Margret Bohmeyer. Die Tücher sind bereits gewaschen und gebügelt – sie werden jetzt nicht mehr benötigt, weil die neue Spülmaschine alles reinigt und trocknet – sehr zur Freude der AWO-Damen: „Gucken Sie mal, jetzt ist die schon wieder fertig. Das hat keine fünf Minuten gedauert!“