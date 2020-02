Von Wilhelm Adam

Löhne (WB). Die Reparatur eines Oldtimers in einer Werkstatt beschäftigt derzeit das Amtsgericht Bad Oeynhausen. Angeklagt wegen Betrugs ist ein 47 Jahre alter Kfz-Mechaniker aus Löhne. Dem Mann wirft eine Kundin vor, Reparaturen an ihrem Auto in Höhe von 3100 Euro abgerechnet, aber nicht ausgeführt zu haben.

Bisher konnten die Verfahrensbeteiligten unter Vorsitz von Amtsrichter Dr. David Cornelius nur so viel feststellen: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chevrolet älterer Bauart. „Der Wagen bockte“, sagte die Geschädigte vor Gericht aus.

Weil Bekannte ihr den Kfz-Mechaniker als Experten für Oldtimer-Fahrzeuge empfohlen hatten, habe sie sich im Dezember 2017 an ihn gewandt. „Die Einspritzpumpe war defekt“, erklärte der Angeklagte vor Gericht den festgestellten Schaden.

Ersatzteil „aus Beständen der US-Army“

Zunächst habe er sie über einen Händler in Herford gekauft. Beim Einbau dieses Ersatzteils „aus Beständen der US-Army“ sei der Händler bei ihm in der Werkstatt gewesen, schilderte der Beschuldigte weiter. Nach seiner Kenntnis habe es sich dabei um ein neuwertiges Bauteil gehandelt.

Die Reparatur in der Werkstatt bestätigte auch sein 19 Jahre alter Sohn, der neben dem Händler noch von „zwei weiteren anwesenden Personen“ gesprochen hatte. Er habe das Fahrzeug anschließend zur Kundin nach Hause gefahren und ihr übergeben.

Warum dann eine Autowerkstatt in Herford festgestellt habe, dass überhaupt keine Reparaturen durchgeführt worden seien, wollte der Amtsrichter vom Angeklagten wissen. Dorthin hatte die Kundin nach eigener Aussage das Fahrzeug gebracht, weil es immer noch nicht einwandfrei funktionierte.

„Die konnte ich leider nicht selbst ausführen, weil ich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus lag“

Dabei bestätigte der 47-jährige Mechaniker, dass noch eine weitere Reparatur am Fahrzeug der Geschädigten geplant gewesen sei. „Die konnte ich leider nicht selbst ausführen, weil ich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus lag.“

Daher habe er einen befreundeten Kfz-Mechaniker gebeten, die Arbeiten auszuführen, was dieser nicht getan habe. Ohne sein Wissen sei abgerechnet worden, erklärte der Angeklagte. Den dabei entstandenen Schaden habe er der Geschädigten über ihren Anwalt bereits ersetzt.

Nun beschäftigen die Verfahrensbeteiligten die ausgetauschten Einspritzpumpen selbst. Hatte er aus Herford eine neuwertiges Ersatzteil angeschafft und eingebaut, wie der Angeklagte angibt? Die ausgebaute defekte Pumpe aus dem Fahrzeug der Frau „steht noch bei mir in der Garage“ betonte er. Zudem habe er ihr angeboten, die neue Einspritzpumpe aus dem Fahrzeug auszubauen und seinem Herforder Lieferanten zurückzugeben, um sie im Falle eines Defekts zu ersetzen.

Klarheit sollen nun weitere Zeugen bringen – unter anderem aus jener Werkstatt in Bad Oeynhausen, in der das Fahrzeug schlussendlich repariert worden war. Über die unterschiedlichen Seriennummern an den Einspritzpumpen müsste sich die Reparatur seines Mandanten beweisen lassen, betonte der Verteidiger. Das Verfahren wird in Kürze fortgesetzt.