Daniel Goll (40) ist der Pächter der Aral-Tankstelle an der Lübbecker Straße in Löhne-Mennighüffen. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Die Aral-Tankstelle an der Lübbecker Straße in Löhne-Mennighüffen soll im Frühjahr zu einer Tankstelle mit „Rewe-to-go“-Shop werden. 14 Tage muss Pächter Dennis Goll (40) dafür den Betrieb einstellen.

Seit September 2019 betreibt der 40-Jährige die Tankstelle. „Ich finde das Konzept sehr gut, gerade für die Menschen aus Halstern ist ein ‚Rewe-to-go‘ ein tolles zusätzliches Angebot“, sagt Daniel Doll. Lange hätte die Kaufmannschaft in Halstern versucht einen „Tante-Emma-Laden“ oder ähnliches zu etablieren. Am 20. April sollen die Umbauarbeiten beginnen.

„Von außen wird sich nicht viel verändern“, berichtet er. Innen werde die Tankstelle jedoch komplett umgebaut. Bevor Daniel Goll vergangenes Jahr die Tankstelle übernommen hat, hat er schon andere Tankstellen in Lübbecke geleitet. „Ich bin jetzt schon fast 15 Jahre als Tankwart oder Tankstellenpächter tätig“, berichtet Daniel Goll. Für den „Rewe-to-go“-Shop werde auch das bisherige „Petit“-Bistro weichen.

Konzept ist bereits an über 600 Aral-Tankstellen etabliert

Über 600 Aral-Tankstellen sind bereits mit dem „Rewe-to-go“-Shop versehen worden. In einer Mitteilung wirbt die Aral damit, dass im Durchschnitt die „Rewe-to-go“-Shops in den bereits umgestellten Stationen ein Umsatzplus von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum vorigen Shopangebot verzeichnen würden. Die konzeptionelle Grundausrichtung der Shops sei ein Angebot von frischen und frisch zubereiteten, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie warmen Speisen.

Mit rund 2400 Tankstellen ist Aral Marktführer in Deutschland. Der Anbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten – daher auch der Firmenname Aral. Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke des britischen Mineralölunternehmens British Petroleum (BP) in Deutschland.