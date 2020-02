Von Andrea Berning

Löhne (WB). Partystimmung zum Winterende – dafür steht seit 15 Jahren der Löhner Feuerabend , der stets Ende Februar von der Stadtmarketing AG Vitale City veranstaltet wird. Die Veranstaltung auf dem Festplatz, die in diesem Jahr am Samstag, 22. Februar, um 17 Uhr mit dem Anzünden des Feuers beginnt, lockt bis zu 1500 Besucher an.