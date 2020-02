Von Louis Ruthe

Löhne (WB. Raus aus der Turnhalle, rein ins eigene Spiel-, Spaß- und Schlafparadies. 20 Jungen und Mädchen der Regenbogen-Gruppe des evangelisch-lutherischen Kindergarten Halstern haben nun ihre eigenen Räume. Etwa 600.000 Euro wurden in den Anbau am Schulweg investiert – und somit etwas mehr als die veranschlagten 560.000 Euro. Doch das schadete der guten Stimmung bei der offiziellen Einweihungsfeier am Sonntag nicht.

Zahlreiche Eltern, Verwandte und Kita-Kinder kamen zur Eröffnung des Anbaus. „Heute feiern wir schon, die Betonung liegt auf schon, denn wenn es nach den Kindern geht, dürfen die Bagger und Baumaschinen ruhig noch etwas länger vor den Fenstern hin und her fahren“, sagte Luise Lampe, Einrichtungsleiterin. Jeden Tag habe es, für die Kinder etwas neues zu entdecken gegeben. „Nun erinnert nur noch ein Bauzaun an die vergangenen Monate Arbeit und Baustelle“, berichtete Luise Lampe.

Natalie Teyse (von links), Jennifer Take, Jutta Kasner und Bettina Hellweg betreuen die 20 Kinder der Regenbogen-Gruppe. Foto: Louis Ruthe Natalie Teyse (von links), Jennifer Take, Jutta Kasner und Bettina Hellweg betreuen die 20 Kinder der Regenbogen-Gruppe. Foto: Louis Ruthe

In ihren Grußworten ließ es sich die Leiterin nicht nehmen, ein großes Dankeschön, an alle Mitarbeiter der Kita, des Bauunternehmens sowie der Kirchengemeinde und der Stadt zu richten. Kai Sundermeier, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mennighüffen, lobte zudem den reibungslosen Ablauf und die Einhaltung des Zeitplans.

Geburtenrate in Löhne deutlich gestiegen

„Mit dem Anbau können wir für die Menschen hier Dasein“, sagte der Pfarrer. Die Kirchengemeinde ist Träger der Kita Halstern. Auch Bürgermeister Bernd Poggemöller schaute bei der Feierstunde vorbei – die am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst bis in den Nachmittag ihren Lauf nahm.

„All so viele Erinnerungen an meine Kita-Zeit habe ich nicht mehr. An die Aufführungen kann ich mich jedoch immer gut erinnern. Das habt ihr toll gemacht“, leitete der Bürgermeister seine Grußworte ein, und spielte damit auf die Aufführung der Kita-Kinder in der Kirche an. „Die Stadt Löhne ist froh über die Erweiterung in Halstern, denn freie Kita-Plätze werden immer rarer“, sagte Bernd Pogemöller.

Das liege besonders an einer stetig steigenden Geburtenrate in Löhne. „Alleine von 2012 bis 2016 ist diese um 30 Prozent gestiegen, berichtete er. Das sei mehr als der Durchschnitt im Kreis Herford, im Regierungsbezirk Detmold oder auf Landesebene.

Anbau hat Orkan „Sabine“ standgehalten

„Da Löhne selbst keine Kita betreibt, ist es umso wichtiger, dass wir zuverlässige Partner als Träger an unserer Seite haben“, betonte Bernd Poggemöller. Zumal eine Kita heutzutage mehr als nur ein Ort der Betreuung und Erziehung sei.

Den „Härtetest“ habe der Anbau mit Orkan „Sabine“ in der vergangenen Woche „gut gemeistert“ berichtete Florian Ohmes, Architekt der Bau- und Siedlungsgenossenschaft (B&S).

Etwa 180 Quadratmetern stünden den Kindern nun zur Verfügung. Mit dem Bau begonnen wurde im April 2019. „Nachdem der Stahlbetonsockel gegossen war, konnten die Wände aufgerichtet werden“, berichtete Florian Ohmes. Zum Jahreswechsel sei der Bau an die Kita übergeben worden und die Einrichtung der Räume konnte beginnen.