Von Frank Dominik Lemke

„Tja, wie man sieht, haben wir keinen Winter“, sagt Eberhard Lindemann. Der Sachgebietsleiter für die Straßen Löhnes blickt durch die Fensterfront des Konferenzraumes in den Innenhof der Stadtwerke Löhne.

Die Streuteller verteilen das Salz auf einer Breite von vier bis acht Metern. Foto: Frank Dominik Lemke Die Streuteller verteilen das Salz auf einer Breite von vier bis acht Metern. Foto: Frank Dominik Lemke

Der letzte große Wintereinbruch war 2009. Damals war das Streusalz bundesweit knapp, die Männer des Bauhofes Löhne waren rund um die Uhr im Einsatz. „Damals meinten viele Kommunen ihre Lager vergrößern zu müssen“, sagt Eberhard Lindemann und dreht sich auf dem Absatz um.

Sie hätten damals Salz nachgekauft. Doch das sei bislang der letzte große Winter gewesen. Löhne hat sein bewährtes Konzept beibehalten. Eine gute Entscheidung. Derzeit halten die Wirtschaftsbetriebe etwa 200 Tonnen Salz vor.

Bei heftigem Schneefall sind mehr als 25 Mitarbeiter auf den Straßen

Bei entsprechender Witterung dreht ein Mitarbeiter jeden Morgen um 3.30 Uhr eine Runde durch das gesamte Stadtgebiet. Er prüft die Temperaturen sowie den Zustand der Straßen, am Wochenende um 4.30 Uhr. Entdeckt er Glätte, geht die Alarmkette los.

Am Bauhof der Stadtwerke Löhne sind die schweren Maschinen untergebracht. Foto: Frank Dominik Lemke Am Bauhof der Stadtwerke Löhne sind die schweren Maschinen untergebracht. Foto: Frank Dominik Lemke

In der ersten Alarmierungsstufe räumen die Streuwagen etwa 50 Kilometer Straße, in der zweiten zusätzliche 40 Kilometer. „Würden wir uns an die gesetzlichen Vorgaben halten, wären wir nach fünf Minuten fertig“, sagt Thomas Arning, Geschäftsbereichsleiter für diesen Service der Stadt Löhne, der Eberhard Lindemann per Handschlag begrüßt. Die Stadt Löhne sei lediglich dazu verpflichtet, „verkehrswichtige Straßen an verkehrsgefährdeten Stellen“ von Schnee und Eis zu befreien.

Doch der Rat der Stadt Löhne hat sich 2010 auf die insgesamt 90 Kilometer geeinigt. „Uns sind vor allem die Strecken für den öffentlichen Nahverkehr und die Feuerwehr wichtig“, sagt Thomas Arning. Vier Lkw plus ein Unternehmerfahrzeug stehen ihm und seinen Männern zur Verfügung. Hinzu kommen fünf Schlepper in den Ortsteilen sowie je ein Transporter. Bei heftigem Schneefall sind mehr als 25 Mitarbeiter auf den Straßen.

„Schnee wäre allerdings schon schön. Der gehört zum Winter einfach dazu“

„Sparen können wir durch den milden Winter so gut wie nicht“, sagt Eberhard Lindemann. Das Salz müsse trotzdem vorgehalten werden, die Männer müssten in Bereitschaft bleiben. Stattdessen nutzen sie die Zeit, um Gehölze im Stadtgebiet zurück zu schneiden.

Andre Strunz steuert einen der vier Lkw, mit denen die Stadtwerke im Winter die Straßen räumen. Foto: Frank Dominik Lemke Andre Strunz steuert einen der vier Lkw, mit denen die Stadtwerke im Winter die Straßen räumen. Foto: Frank Dominik Lemke

Außerdem würden die Asphaltwerke dank des warmen Wetters früher öffnen. Deshalb könnten die Mitarbeiter des Bauhofes dieses Jahr viel eher mit Ausbesserungsarbeiten an den Straßen beginnen. Eine kleine Einsparung seien die Überstunden, die bei starkem Schneefall anfallen würden.

„Andererseits sind die vergangenen drei Sommer so heiß gewesen, dass wir Extratouren durch die Stadt gefahren sind, um die Jungbäume zu gießen“, sagt Thomas Arning. Für die Stadtwerke bleibt der Aufwand unterm Strich in etwa gleich. „Schnee wäre allerdings schon schön. Der gehört zum Winter einfach dazu“, sagt Eberhard Arning und sieht wieder nach draußen. Ob daraus in diesem Jahr noch etwas wird?