Von Dominik Rose

Löhne (WB). Das ist Hilfe vor Ort: Kirsten Beul, Inhaberin der Löhner Buchhandlung Dehne, hat der Tafel mit einer Spende in Höhe von 1200 Euro den Kauf von haltbaren Lebensmitteln ermöglicht. Sie hat die Einrichtung an der Fröbelstraße schon mehrfach unterstützt. „Ich habe das aber nur initiiert“, sagt Kirsten Beul, „das Geld kommt hauptsächlich von meinen Kunden, die für dieses tolle Projekt in Löhne gespendet haben.“

Was ist die Tafel?

Die Tafel ist eine Einrichtung des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Vlotho. Hier erhalten Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind oder bei denen die Rente von vorn bis hinten nicht zum Leben ausreicht, Lebensmittel. Der Beitrag liegt bei zwei Euro pro Erwachsenem und einem Euro pro Kind. Vom Angebot profitieren etwa 350 Löhner.

Wie erhält die Tafel ihre Lebensmittel?

Die Tafel mit ihren Standorten in Löhne, Bad Oeynhausen und Vlotho arbeitet mit 33 Supermärkten und drei Bäckereien in der Region zusammen. Diese sagen Bescheid, wenn Waren abgelaufen sind und aus dem Bestand genommen werden. Die Lebensmittel werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern abgeholt. Für den Transport stehen drei Fahrzeuge bereit. Bei der Tafel an der Fröbelstraße, die von der Diakonie-Angestellten Birgit Peters geleitet wird, werden die Lebensmittel später an die Kunden weitergegeben.

Wie funktioniert die Verteilung?

Die Kunden – Einzelpersonen, Familien, Rentner – müssen einen Berechtigungsnachweis vorlegen. Dieser gilt in der Regel für vier Monate. Damit können sie alle 14 Tage freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr zur Tafel an der Fröbelstraße kommen. Es gibt ein Nummernsystem. Nacheinander gehen die Kunden durch den Raum. Mitarbeiter kontrollieren die Lebensmittelausgabe an den Tischen. Vereinfacht gesagt: Nummernkontrolle, zwei Euro bezahlen, Ware aussuchen, alles einpacken.

Welche Lebensmittel werden angeboten?

Das Angebot wechselt ständig – je nachdem, was die Supermärkte und Bäckereien abzugeben hatten. „Das ist jede Woche wie eine Überraschungstüte, weil wir im Voraus nie wissen, was wir den Kunden anbieten können“, sagt Birgit Peters. Die Menge der auszugebenden Waren ist beschränkt und richtet sich nach der Zahl der im Kundenhaushalt lebenden Personen. Dies wird schon bei der Erstellung des Berechtigungsausweises regis­triert.

Worin besteht das Hauptproblem?

Es stehen oft wenige oder gar keine haltbaren Lebensmittel zur Verfügung. Nudeln, Reis, Konserven etc. sind sehr lange haltbar und müssen in den Supermärkten dementsprechend selten aus den Regalen genommen werden. Doch genau solche Waren sind auch bei den Tafel-Kunden gefragt. Deshalb ist auch die Spende von Kirsten Beul so hilfreich und wertvoll. Mit den 1200 Euro ist die Buchhändlerin mit zwei Mitarbeiterinnen der Tafel zum Einkauf gefahren – mit drei Autos und einem Anhänger – und hat genau solche haltbaren Lebensmittel besorgt. Damit kann das Sortiment der Tafel in den kommenden Wochen besser bestückt werden.

Wer hilft noch mit?

Die Löhner Tafel hat derzeit 17 ehrenamtliche Helfer. Weitere Unterstützung ist immer willkommen. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 05731/252379 oder 0175/9354752 bei Birgit Peters melden. Per E-Mail ist dies unter tafel@diakonie-vlotho.de möglich. Auch die Stadt Löhne unterstützt die Tafel. Sie stellt die Räume an der Fröbelstraße zur Verfügung. Zuletzt gab es zudem 200 Stoffbeutel mit Stadtwappen. Diese wurden an die Kunden weitergegeben, damit nicht so viel Verpackungsmüll anfällt.

Warum unterstützt Kirsten Beul die Tafel?

Die Buchhändlerin setzt sich schon seit einigen Jahren für verschiedene Hilfsprojekte im Stadtgebiet ein. „Das ist mir wichtig“, sagt sie. In ihren beiden Geschäften an der Lübbecker Straße hat sie Spendenschweinchen aufgestellt. Viele Kunden runden den Kaufbetrag freiwillig auf und packen sogar noch etwas drauf. Nach sechs Monaten macht Kirsten Beul den Spendenbetrag dann selbst nach oben rund. Während die Tafel jetzt von der Spende aus 2019 profitierte, wird im ersten Halbjahr 2020 für den Verein „Für die Senioren“ gesammelt. Dieser möchte gern Ruhebänke am Werredamm aufstellen.