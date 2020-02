So sieht die Produktion von LED-Leuchten bei Terra Gebäudetechnik an der Zeißstraße in Mennighüffen aus.

Löhne (WB/dom). Das Unternehmen Terra Gebäudetechnik mit Hauptsitz in Hüllhorst stärkt den Standort in Löhne-Mennighüffen: Seit Januar werden dort auch LED-Leuchten produziert. Zuvor waren diese in Helmstedt hergestellt worden. Dadurch soll es bei dem Betrieb der Wortmann-Gruppe in Löhne auch neue Arbeitsplätze geben. Dies hat der geschäftsführende Geschäftsführer Olaf Biemelt bestätigt.