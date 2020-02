Von Dominik Rose

Löhne (WB). Der Feuerabend ist abgesagt. Grund: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und ganz viel Regen. Eigentlich sollte die Veranstaltung an diesem Samstag stattfinden. Die Organisatoren sind enttäuscht, haben aber keine Alternative zu ihrer Entscheidung gesehen. „Wir müssen schließlich zuerst an die Sicherheit der Besucher denken“, erklärt Dirk Hinke vom Kulturbüro der Stadt.

Der Feuerabend ist erstmals abgesagt worden. In diesem Jahr wird es keinen Ersatztermin geben. Die nächste Auflage ist für den 20. Februar 2021 geplant.

Schon seit mehreren Tagen beschäftigen sich die Macher von der Stadtmarketing-AG „Vitale City“ intensiv mit den Wetterpro­gnosen. Am Donnerstag telefonierte Dirk Hinke erneut mit dem Deutschen Wetterdienst in Essen. Das Ergebnis: Am Samstag müsse mit anhaltenden und auch starken Regenfällen und stürmischen Böen bis zu 80 Stundenkilometern gerechnet werden.

Bis zu 1500 Besucher sind 2019 dabei gewesen

„Wir haben auch mit der Feuerwehr darüber gesprochen und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Absage des Feuerabends notwendig ist. Leider. Das ist total schade. Die Enttäuschung bei uns allen ist riesig“, berichtet Dirk Hinke. Es wäre die 15. Auflage der beliebten Veranstaltung auf dem Festplatz gewesen.

In der Vergangenheit kamen bis zu 1500 Besucher zum Feuer-Event. „Wir hatten in der Vergangenheit schon mal fiesen Regen, wir hatten auch schon Glatteis. Aber absagen mussten wir bislang nie. Jetzt ist es aber soweit“, bedauert Dirk Hinke.

„Biikebrennen“ ist der Ursprung

Der Aufbau für den Feuerabend sollte an diesem Freitag beginnen. Auch deshalb habe man sich am Donnerstag für die Absage entschieden. Die Standbetreiber hätten zu diesem Zeitpunkt nämlich auch noch nicht die benötigten Waren für das Wochenende eingekauft, sagt Dirk Hinke. Auch das Brennholz sei noch nicht angeliefert und gestapelt worden.

Der Feuerabend bezieht sich auf das „Biikebrennen“, so wie es an der nordfriesischen Küste schon seit Jahrhunderten jedes Jahr am 21. Februar gefeiert wird. Dort ist es üblich, ein großes Feuer zu entzünden, das vormals die dunkle Jahreszeit und böse Geister vertreiben sollte. Auch an der Nordsee sind wegen der Wetterprognose bereits Veranstaltungen am Wochenende abgesagt worden – zum Beispiel in Schobüll, Klixbüll und St. Peter-Ording.