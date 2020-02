Von Jenny Karpe

2016 hat Musik- und Deutschlehrer Ingo Daus das Projekt ins Leben gerufen. In der Vergangenheit wurden sogar schon Matheaufgaben vorgeführt. Am Donnerstag standen hingegen Musik, Tanz und Schauspiel im Mittelpunkt.

Das etwa einstündige Programm wurde immer wieder von kurzen Poetry-Slam-Beiträgen bereichert: Vivien Hausauer, Zilan Konak und Jan Steude aus der neunten Jahrgangsstufe haben vor den Halbjahreszeugnissen an einem Workshop teilgenommen und beim schuleigenen Poetry-Slam-Wettbewerb einen Platz auf dem Treppchen ergattert. Ihre ernsten Texte behandelten vor allem das Alltägliche und den Umgang mit ihren Mitmenschen.

Zwei Versionen von Till Eulenspiegel

Einen ganz anderen Tonfall stimmten Schülerinnen der 5d an: Die Mädchen haben die Geschichte „Wie Till Eulenspiegel die Magdeburger zum Narren hielt“ in zwei verschiedenen Fassungen aufgeführt. Einmal ganz klassisch und einmal in einer modernen Version. Till Eulenspiegel behauptet in der Geschichte, fliegen zu können und erklärt den Magdeburgern anschließend, sie seien die wahren Narren, weil sie Till so leichtfertig glaubten. In der modernen Fassung tat er dies mit den Worten: „Ich habe euch geprankt, ihr Looser!“

Und auch die Musik ist am Donnerstag nicht zu kurz gekommen: Ben Rohlfing, Titus Henke, Jan Schrader, Joel Fay, Silas Wehmeier und Luca Böke aus der Klasse 6c präsentierten „Eine Komposition für Percussion und Klavier“, die sie im Musikunterricht erarbeitet haben.

Mädchen aus der 5d haben die Geschichte „Wie Till Eulenspiegel die Magdeburger zum Narren hielt“ in zwei Fassungen aufgeführt. Foto: Jenny Karpe Mädchen aus der 5d haben die Geschichte „Wie Till Eulenspiegel die Magdeburger zum Narren hielt“ in zwei Fassungen aufgeführt. Foto: Jenny Karpe

Marleen Otzen, Paul Sieker und David Reischmann aus der Q1 und Q2 haben sich hingegen in der städtischen Musikschule kennengelernt und sind am Donnerstag zum ersten Mal als Drum-Trio aufgetreten. Minutenlang brachten sie eine eindrucksvolle Trommel-Nummer auf die Bühne.

Traumwelt der Erinnerungen

Im Verlauf des Programms zeigten Felix Niemeier und Louis Landeck aus dem Kunstkurs der Q1 einen Film mit Schaukästen, die im Unterricht angefertigt wurden. „Wir hatten das Thema ‚Traumwelt der Erinnerungen’ und sollten darin die Kindheit beleuchten“, erklärte Louis Landeck. „Einige haben ihre eigene genommen, andere eine fremde. Nicht immer ging es dabei um schöne Erinnerungen.“ So konnte das Publikum verschiedene Schaukästen bestaunen: vom Sportplatz über die russischen Figuren aus „Nu, pogodi!“ bis hin zu Palmen und den Alpen.

Den Abschluss machte die Klasse 9d, die im Sportunterricht den im Januar erfolgten Tanzwettbewerb ihrer Jahrgangsstufe gewonnen haben und die ihre erfolgreiche Choreographie noch einmal vorführten.

„Die Offene Bühne soll die Stärken der Schüler stärken“, sagte Ingo Daus. Die nächste soll es voraussichtlich im Mai geben.