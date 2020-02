Insgesamt wurden die Kameraden zu 74 Einsätzen gerufen. Das Spektrum umfasste dabei neben Brandeinsätzen auch technische Hilfeleistungen nach Unwettern, Beseitigungen von Ölspuren, ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie Alarmierungen für den Einsatzleitwagen 2 im gesamten Kreisgebiet. Bei diesen Einsätzen leisteten die Kameraden rund 104 Einsatzstunden zum Schutz der Bevölkerung. Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr nochmal merklich angestiegen.

Doppeljubiläum gebührend gefeiert

Im September 2019 stand das eigentliche Highlight des Jahres an. Die Löschgruppe feierte ihr 125-jähriges und die Jugendfeuerwehr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Doppeljubiläum wurde gebührend gefeiert. Das Festwochenende begann mit einer offiziellen Feierstunde. Zu Gast waren auch die anderen Einheiten aus Löhne sowie befreundete Feuerwehren aus dem Umkreis.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Jugendfeuerwehr. Anlässlich des runden Geburtstages wurden die Jugendfeuerwehren des Kreises Herford zu einer Orientierungsfahrt an das Feuerwehrhaus an der Brunnenstraße eingeladen. Am Abend feierte die Löschgruppe mit der Bevölkerung dann das „Dorffest 2.0“. Den Abschluss des Jubiläumswochenende bildete ein Gottesdienst in der Fahrzeughalle. Vier junge Menschen erhielten dort an diesem Tag ihren christlichen Segen.

Auch wenn die Organisation und Planung des Jubiläums viel Zeit in Anspruch nahm, standen natürlich noch die regulären Dienstabende und die zusätzlichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen auf Kreis- und Landesebene auf dem Plan. Die Löschgruppe Löhne-Ort engagierte sich auch in der Dorfgemeinschaft. So wurde im Januar die Tannenbaumsammlung durch­geführt.

Die Löschgruppe begleitete auch den Laternenumzug der Kirchengemeinde. Im April veranstaltete die Einheit ihren Aktionstag für die vierte Klasse der Grundschule. Dabei erhielten die Kinder einen Einblick in die Arbeit der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr. Das Highlight war, dass die Kinder selbstständig am Brandsimulator „Heimi“ den Umgang mit einem Feuerlöscher üben konnten. Einige Kids konnten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr gewonnen werden.

Beförderungen und Ehrungen

In seinen Grußworten dankte Löhnes Feuerwehrchef Ralf Krause den Kameraden für die geleistet Arbeit. Zudem teilte er mit, dass die ursprünglich für 2019 geplanten Umbaumaßnahmen an der Brunnenstraße in diesem Jahr beginnen. Für das Jahr 2020 kündigte Dirk Rabeneck, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Löhne, die Auslieferung des neuen Tanklöschfahrzeug an. Ralf Krause überreichte Lehrgangsbescheinigungen und sprach Beförderungen aus:

Feuerwehrmann: Jens Grospitz, Kyra Kuhlmann, Felix Gronemeier;

Oberfeuerwehrmann: Marco Redeker:

Oberbrandmeister: Maik Remmert.

Thomas Stickdorn erhielt das Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Gold für 35-jährige Pflichterfüllung.