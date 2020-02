Nach Mexiko geht die Maschine, vor der Geschäftsführer Matthias Graf steht. Sie bedruckt Flaschen, in die das bekannte Corona-Bier abgefüllt wird – am Anfang bis zu 300 Flaschen in der Minute. Später einmal soll sie doppelt so schnell arbeiten, daran wird getüftelt. Foto: Andrea Berning

Von Andrea Berning

Eine Maschine, mit der der Corona-Hersteller demnächst seine Flaschen in Mexiko schneller und in besserer Druckqualität beschriften kann, entsteht derzeit in Löhne – in den neuen Fabrikhallen des Maschinenbauers Koe­nig & Bauer Kammann im interkommunalen Gewerbegebiet Löhne-Hüllhorst.

Kimberley Müller hat Anfang Februar ihre Ausbildung als Elektronikerin für Betriebstechnik beendet. Hier verdrahtet sie ein Siebdruckwerk Foto: Andrea Berning Kimberley Müller hat Anfang Februar ihre Ausbildung als Elektronikerin für Betriebstechnik beendet. Hier verdrahtet sie ein Siebdruckwerk Foto: Andrea Berning

Das Unternehmen baut komplexe Maschinen im Bereich „Hohlkörperdirektdruck“: Es geht meist um Glasflaschen, die mittels unterschiedlicher Druckverfahren beschriftet werden. Dazu gibt es verschiedene Veredelungsmöglichkeiten: den klassischen Siebdruck, mit dem bei der Gründung des Unternehmens in den 1950er Jahren alles anfing, den Digitaldruck und das Folienprägen.

Ein Kunde wie der Corona-Hersteller ist nach Angaben von Geschäftsführer Matthias Graf eher selten: Zumeist handele es sich um Maschinen für die Beschriftung von Produkten mit „komplexen Artikelformen, eher im höheren Preissegment“. Mit anderen Worten: Kosmetik und Parfüm, aber auch hochwertige Spirituosen oder Trinkgläser für die Gastronomie.

Mutterkonzern Koenig & Bauer hat 5000 Mitarbeiter an 30 Standorten

Koenig & Bauer Kammann produziert für die ganze Welt: Die Exportquote beträgt 80 Prozent. Und es wird nicht nur hergestellt, sondern auch gewartet – bei einer Haltbarkeit von 30 bis 40 Jahren, wie Matthias Graf schätzt. In Löhne sollen jedes Jahr etwa 40 Maschinen entstehen, ungefähr zwölf können jeweils gleichzeitig gebaut werden.

Etwa acht Meter hoch ist die neue Lagerhalle. Foto: Andrea Berning Etwa acht Meter hoch ist die neue Lagerhalle. Foto: Andrea Berning

Das geht mit einer so genannten Plattformstrategie wie beim Autobau: Die Maschinen haben vorgefertigte Komponenten, werden dann aber für die Bedürfnisse des Kunden „maßgeschneidert“, wie Matthias Graf erklärt. Das Versprechen von Langlebigkeit und hoher Qualität – davon profitiere das Unternehmen: „Auch wenn Produkte aus Deutschland immer etwas teurer sind“, sagt der Geschäftsführer.

Der Mutterkonzern Koenig & Bauer hat 5000 Mitarbeiter an 30 Standorten. Dass hier vor Ort in ein neues Gebäude investiert wurde, insgesamt 11.000 Quadratmeter Produktions- und Bürofläche, sieht Matthias Graf als Anerkennung der gute Ergebnisse, die Kammann für den Gesamtkonzern bringe.

Auftragsbücher sind voll

Viele der 170 Mitarbeiter sind schon lange dabei. Abgesehen vom Know-how in der Produktion: Die eigene Entwicklungsabteilung zählt 40 Mitarbeiter, und auch ein guter, weltweit tätiger Vertrieb sei wichtig: „Weil wir uns in sehr vielen Nischen bewegen“, sagt der Geschäftsführer.

Timo Tempelmeier (links) und Jonas Hoffmann, beide Industriemechaniker, arbeiten an der Druckmaschine für Mexiko. Foto: Andrea Berning Timo Tempelmeier (links) und Jonas Hoffmann, beide Industriemechaniker, arbeiten an der Druckmaschine für Mexiko. Foto: Andrea Berning

Es gibt 20 Auszubildende und fünf Studenten im dualen Studium. Fast alle haben eine gute Chance, übernommen zu werden, denn die Geschäftsentwicklung ist in den vergangenen fünf Jahren sehr positiv verlaufen. Auch für 2020 sind die Auftragsbücher voll und die Produktion ist ausgelastet.

Diese ist seit November aus gemieteten Räumlichkeiten in Wulferdingsen an die Weidehorst 80 umgezogen, seit Anfang Februar sind auch Verwaltung und Entwicklungsabteilung dort. Zwar fehlen noch die Firmenschilder, die das Produktionsgebäude von der Landstraße her kenntlich machen, doch Geschäftsführer Matthias Graf ist zufrieden – auch mit der Unterstützung durch die Stadt Löhne.

Versand von Maschinen nach China eingestellt

Das Grundstück liegt unmittelbar an der Stadtgrenze, die Zufahrtsstraße verläuft über Hüllhorster Gebiet. Graf freut sich auch über das Firmenrestaurant, in dem es frische Mahlzeiten gibt. Und wer die Welt sehen will, kann das auch: Alle Maschinen werden von eigenen Mitarbeitern vor Ort wieder zusammengebaut und in Betrieb genommen.

Auch wenn fertige – und glücklicherweise schon bezahlte – Druckmaschinen auf den Transport nach China warten: Der Versand von Maschinen und auch Mitarbeiterreisen in den asiatischen Raum rund um das vom Corona-Virus betroffene Land sind im Moment komplett eingestellt.

Zum eigenen Büro in einer Freihandelszone im Hafengebiet von Shanghai gibt es Kontakt, aber viel kann dort zur Zeit nicht getan werden. „Wir haben an die sechs Mitarbeiter dort und ihre Familien Pakete mit Atemschutzmasken geschickt“, berichtet Matthias Graf.