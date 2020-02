Sie wollen die Kultur in Löhne ausbauen (von links): Thomas Rischmüller, Beatrix Becker und Kerstin Rolfsmeier. Foto: Eva-Lotta Dehne

Von Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). „Das Wir-Gefühl in Löhne verbessern“ – das ist der Wunsch von Thomas Rischmüller, Vorsitzender des Kulturforums Löhne, Beatrix Becker (Dezernentin Jugend, Soziales, Schule, Kultur, Sport, Ordnung, Bürgerservice) und Kerstin Rolfsmeier (Sachgebietsleitung Kultur).

Der Stadt, Vereinen und auch einzelnen Personen soll am Montag, 2. März, um 19 Uhr die Möglichkeit der Vernetzung beim Runden Tisch Kultur in der Werretalhalle, Alte Bünder Straße 16, gegeben werden.

Die Zeit dafür sei gerade richtig, erklärte Becker im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben einerseits mit Kerstin Rolfsmeier eine neue Sachgebietsleitung für Kultur bei der Stadt, andererseits eröffnen sich viele gute Möglichkeiten mit dem Bahnhof als neuem Kulturort.“

Runden Tisch als Fundament für die Kulturentwicklung

Der Bahnhof war im Januar von der Stadt gekauft worden und soll jetzt renoviert werden. Unter anderem soll die Bücherei in den Bahnhof ziehen, aber auch diverse Veranstaltungen und Projekte sollen dann die kulturelle Prägung des Bahnhofs stärken.

Bereits 2001 habe es den Runden Tisch als Fundament für die Kulturentwicklung in Löhne gegeben. „Diese Tradition wollen wir jetzt wieder aufleben lassen“, sagte Becker, die als Dezernentin unter anderem auch für Kultur zuständig ist.

Die Idee dahinter: Vereine, Personen und kulturelle Gruppierungen sollen sich bei dem Treffen vernetzen und gemeinsam am zukünftigen Kulturangebot der Stadt mitwirken können. So könne man das Potenzial, Ideen, gemeinsame Veranstaltungen und die Bedürfnisse der Mitwirkenden behandeln.

Mehr als 60 Vereine, Einzelpersonen und freie Organisationen sind geladen

„Die Zahl kulturambitionierter Gruppen hat über die Jahre zugenommen“, weiß Thomas Rischmüller. Als Vorsitzender des Kulturforums möchte er die Zusammenarbeit dieser Gruppierungen natürlich aktiv vorantreiben. Mehr als 60 Vereine, Einzelpersonen und freie Organisationen habe man deshalb zum Gespräch in die Werretalhalle geladen.

Diese Menschen zusammenzuholen und über ihre Möglichkeiten in der Kulturarbeit aufzuklären, ist nur ein Ziel des Treffens. Auch unbekanntere Vereine und Organisationen könnten so auf sich aufmerksam machen und neue Mitglieder akquirieren. Weitere Treffen sind möglich, aber keine Notwendigkeit. Man sei sehr ergebnisoffen, sagte Beatrix Becker. Sollte es keinen Bedarf für weitere Treffen geben, werden diese auch nicht passieren“, ergänzte Thomas Rischmüller.

Der „Runde Tisch Kultur“ ist eine öffentliche Veranstaltung und wird am Montag, 2. März, um 19 Uhr im Raum 1 der Werretalhalle veranstaltet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird jedoch erbeten. Für weitere Fragen und Informationen steht Kerstin Rolfsmeier unter 05732/100616 oder per E-Mail an k.rolfsmeier@loehne.de zur Verfügung.