Frischer Glanz in und an alten Häusern: Die städtischen Gebäude an der Goethestraße sind zum Teil schon renoviert und saniert worden. Andere Wohnungen (Hausnummern 22 und 24) folgen im Frühjahr. Wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind, ist der Straßenzug Goethestraße aus Sicht der Wohnstadt fertig. Foto: Dominik Rose

Von Dominik Rose

In der ersten Betriebsausschusssitzung ist über schon abgeschlossene und über geplante Arbeiten gesprochen worden. Aktuell geht es vor allem um die Modernisierung in der Goethestraße. Perspektivisch beschäftigten sich die Politiker auch mit Baumaßnahmen an und in den 400 Objekten im gesamten Stadtgebiet.

2019 sind die Häuser Goethe­straße 30 und 32 renoviert worden. Dafür gab es ein Budget von 408.000 Euro. 100.000 Euro entfielen nach Verwaltungsangaben auf die Modernisierung von leer stehenden Wohnungen.

Einige Arbeiten sind abgeschlossen, andere werden begonnen

Die Objekte haben zusammen zwölf Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 537 Quadratmetern. Es wurden etwa 260.000 Euro in die Häuser investiert. Jede Mietpartei zahlt nun, nach Beendigung der Arbeiten, etwa 27,50 Euro mehr pro Monat. Laut Verwaltung könne aber, je nach Lage der Wohnung, aufgrund der Sanierungsmaßnahmen eine Energieeinsparung von bis zu 35 Prozent erzielt werden.

Derzeit werden noch vier leer stehende Wohnungen in den beiden Häusern für 100.000 Euro modernisiert. Diese Sanierungen sollen im Mai abgeschlossen sein. Anschließend folgen die Häuser mit den Nummern 22 und 24. Für die Arbeiten dort steht ein Budget von 470.000 Euro bereit.

40.000 Euro sind für die Sanierung der leer stehenden Wohnungen in den einkalkuliert. Auch in diesen Häusern gibt es insgesamt zwölf Wohnungen. Die addierte Wohnfläche beläuft sich auf 540 Qua­dratmeter. In Kürze soll die Maßnahme ausgeschrieben werden.

100.000 Euro für die Planung stehen bereit

2021 werden dann weitere Mietshäuser im Bestand der Wohnstadt saniert. Mit den Mitteln in Höhe von 700.000 Euro können laut Betriebsleiter Stephan Spieker – je nach Auswahl – vier Häuser mit bis zu 24 Wohneinheiten modernisiert werden: „Die genaue Zahl richtet sich nach deren Zustand und der Art und Weise der Sanierung.“

Zudem stehen für 2021 noch 100.000 Euro für die Planung der Maßnahmen im Folgejahr zur Verfügung. Nach und nach sollen alle städtischen Wohnungen in Löhne „auf Vordermann“ gebracht werden.

Dieter Glander (Grüne) fragte, ob die Gebäude an der Haydnstraße in Mennighüffen saniert oder sogar abgerissen und an dieser Stelle neu gebaut werden würde. Das muss von der Wohnstadt aber erst noch geprüft werden – das gilt auch für viele weitere Häuser.