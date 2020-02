Von Dominik Rose

Löhne (WB). Am städtischen Kreisverkehr in Obernbeck bestimmt wintertristes Grau das Bild. Aber nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinschaut, entdeckt erstes zartes Grün im Steingarten. Demnächst blüht den Löhnern an dieser Stelle ganz viel: Dann sprießen heimische Wildpflanzen und verwandeln den Mittelpunkt des Kreisels in ein Blütenmeer.

Wie sich das Ganze in Obernbeck entwickeln wird, ist auf diesem Foto vom Kreisverkehr in Hüllhorst zu sehen. Dort blüht es – vom Frühling bis in den Herbst hinein. Foto: Natur-Garten-OWL Wie sich das Ganze in Obernbeck entwickeln wird, ist auf diesem Foto vom Kreisverkehr in Hüllhorst zu sehen. Dort blüht es – vom Frühling bis in den Herbst hinein. Foto: Natur-Garten-OWL

Die Stadt hat den Kreisverkehr Steinstraße/Bahnhofstraße/Vor der Egge in Zusammenarbeit mit der Firma Natur-Garten-OWL e.K. innerhalb von nur zwei Wochen naturnah umgestaltet. Kostenpunkt: etwa 15.000 Euro. „Hier bekommen wir für kleines Geld ein tolles Ergebnis“, sagt Stadtwerkechef Matthias Kreft. Auch auf anderen städtischen Flächen könne so etwas zukünftig umgesetzt werden.

„Wir haben hier 1200 Stauden gepflanzt“, berichtet Carsten Hohlt von der Firma Natur-Garten-OWL. Bauleiter Michael Lenger, der das Projekt in Löhne begleitet, habe viel Know-how in der Realisierung solcher Projekte, sagt Carsten Hohlt. Auch in Kirchlengern und in Hüllhorst hat der Betrieb schon vergleichbare Arbeiten ausgeführt.

„Das wird richtig was fürs Auge“

Bunt wird es bald auf dem Kreisel Foto: Natur-Garten-OWL Bunt wird es bald auf dem Kreisel Foto: Natur-Garten-OWL

Am Obernbecker Kreisel und auf den Straßeninseln werden in den kommenden Wochen noch tausende Blumenzwiebeln in den Boden gesetzt. Bald sollen dort Wildtulpen, Krokusse, Zierknoblauch und Narzissen blühen – dies sind aber nur einige Beispiele. Die Blumenpracht wird vom Frühjahr bis in den Herbst hinein zu sehen und zu genießen sein. „Das wird richtig was fürs Auge“, blickt Carsten Hohlt optimistisch voraus.

„Löhne macht Klima – natürlich auch im Grünflächenmanagement“, lobt sich die Stadt in einer Pressemitteilung selbst. Gute Gestaltung und ökologische Vielfalt würden am Kreisverkehr in Obernbeck korrespondieren, sagt der Grünflächenmanager der Stadtwerke, Thomas Jöstingmeier. Der Kreisel sei eine „neue Insel der Vielfalt“ und vor allem für heimische Insekten ein bedeutender Lebensraum.

Für die Flächen sind 18 Stauden-, drei Gehölzarten und zwei Zwerggehölze verwendet worden. Einige Bereiche des Kreisels wurden mit Weserkies mineralisch gemulcht. Das soll die Pflege und die Bewässerung erleichtern. Diese Arbeiten werden in den nächsten Jahren von Natur-Garten-OWL ausgeführt, die die Grünfläche nach Auskunft der Stadt zum Großteil gesponsert hat. Bald geht’s am Kreisel nicht nur rund, nein, dann wird es dort auch bunt.