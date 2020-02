Seine eigene Verspätung holt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schnell wieder heraus. Begleitet von den SPD-Bundestagsabgeordneten Achim Post (links) und Stefan Schwartze (rechts) sowie Peter Bernard, Vorsitzender der AfA der SPD Minden-Lübbecke, und dessen Stellvertreterin Conny Wandtke geht es eiligen Schrittes in den alten Wartesaal des Löhner Bahnhofs. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Löhne (WB). Wenn er den Zug genommen hätte, wäre er wahrscheinlich pünktlicher gewesen: Mit einer halben Stunde Verspätung – wegen eines Staus auf der Autobahn – ist Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, am Dienstagnachmittag im alten Wartesaal des Löhner Bahnhofs eingetroffen.

Dort warteten 80 Teilnehmer einer Betriebs- und Personalrätekonferenz auf den prominenten Gast. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke.

Nach einigen obligatorischen Fotos und einem Schluck Kaffee griff Hubertus Heil direkt zum Mikrofon. Von einer Veranstaltung aus Oldenburg sei er nach Löhne gekommen. Während der Fahrt habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt.

„Dabei ging mir auch der Gründervater der AfA, Herbert Wehner, durch den Kopf“, sagte Hubertus Heil. Dieser habe in seiner Zeit als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion von 1969 bis 1982 so manche legendäre Rede gehalten, die bis heute im kollektiven Gedächtnis geblieben sei.

Lob für Stefan Schwartze und Achim Post

Es folgte ein Lob für die beiden aktuellen heimischen Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze und Achim Post. „Beide haben in Berlin viel zu sagen – mehr, als vielen in der Heimat bewusst ist – und ich arbeite mit beiden gerne und eng in der SPD-Fraktion zusammen“, sagte Hubertus Heil.

Dann wandte sich der Bundesarbeitsminister seinem Spezialgebiet zu. „Arbeit ist nicht alles, aber Arbeit gehört zum Leben dazu“, betonte Hubertus Heil. Der stetige, immer schnellere Wandel der Arbeitsgesellschaft löse bei vielen Menschen Sorgen aus. Diese Ängste kröchen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft.

„Das schüren die politischen Scharlatane von rechts außen und versuchen, daraus Kapital zu schlagen“, sagte Hubertus Heil. Seine Position zu diesem Thema sei klar. „Mit Nazis wird nicht zusammengearbeitet“, sagte er mit Nachdruck. Von seinen Zuhörern gab es dafür lauten Zwischenapplaus.

Parteibeschlüsse und -erklärungen reichten aber nicht, um der Angst der Menschen den Boden zu entziehen. Vielmehr gelte es, allen eine Perspektive zu geben, nämlich, dass die bevorstehenden Zeiten besser werden.

Wege zur Bewältigung der Arbeit aufzeigen

„Ich sehe es als meine Aufgabe an, Wege aufzuzeigen, wie die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen bewältigen können“, sagte der Bundesarbeitsminister. Als ein Steuerungsinstrument plane er einen Rechtsanspruch auf Umschulung. Einiges habe die aktuelle Bundesregierung auch schon auf den Weg gebracht, etwa das Qualifizierungschancengesetz. Es unterstütze Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren wollen, und bündele zum Beispiel veränderte Regeln, die Kurzarbeit mit Qualifizierung verbinden.

Auf den immer stärker zunehmenden Pflegebedarf blickte Hubertus Heil aus zwei Perspektiven. Zum einen betrachtete er die Kosten, die Menschen mit einem geringen Einkommen immens belasteten. „Die Pflegeversicherung ist leider keine Vollkasko, sondern deckt nur einen Teil der Kosten.“ Zum anderen richtete der Minister den Blick auf das Pflegepersonal. Es könne nicht sein, dass im Bereich Altenpflege nur 20 Prozent der Arbeit tarifgebunden sei.