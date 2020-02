Das Team des Büchereifördervereins mit (von links) Dorothee Danner, Mariele Kröger-Petersen, Regina Blomenkamp, Elvira Stroop und Brigitte Förster hat zum vierten Mal die Reihe „Vorlesefieber – Lesungen an ungewöhnlichen Orten“ vorbereitet. Foto: Natalie Lydia Meyer

Von Natalie Lydia Meyer

Löhne (WB). Zu literarischen Appetithäppchen lädt der Förderverein der Stadtbücherei Löhne in der kommenden Woche wieder alle Leseliebhaber ein: Zum vierten Mal findet das „Vorlesefieber – Lesungen an ungewöhnlichen Orten“ statt. Am Donnerstag, 5. März, um 18.30 Uhr geht es um das Thema „Essen und Trinken“.