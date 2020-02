Blick von der Bergkirchener Straße aus in Richtung Kreuzung mit der Werster Straße. Auf den Flächen im Hintergrund sollen sich zukünftig Gewerbebetriebe ansiedeln. Dann könnte auch eine Kreisverkehrlösung in Betracht gezogen werden. Foto: Dominik Rose

Von Dominik Rose

Löhne (WB). Die Löhner Politik wünscht sich mehrheitlich den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Werster Straße/Bergkirchener Straße. Doch der Kreis und vor allem der Landesbetrieb Straßen NRW halten das für nicht notwendig. Das ist im Planungsausschuss mitgeteilt worden.

Per Ratsbeschluss war die Verwaltung im Mai 2019 beauftragt worden, Gespräche mit Straßen NRW zu führen, um im Rahmen der Erneuerung der Landstraße 546 (Werster Straße) den Knotenpunkt mit der Bergkirchener Straße auf der einen und der Zeißstraße auf der anderen Seite durch den Bau eines Kreisels zu entzerren.

Für die Werster Straße sei lediglich eine Deckensanierung geplant

Der Landesbetrieb ist für die Werster Straße zuständig, der Kreis für die Bergkirchener Straße. Doch beide Straßenbaulastträger lehnen den Umbau der Kreuzung zum Kreisverkehr bislang ab. Aus ihrer Sicht gibt es – nach Sichtung aller Unterlagen – weder Unfallhäufungszahlen, noch Sicht- oder Verkehrsprobleme.

Auch bei einem Gespräch zwischen Löhner Verwaltung und Straßen NRW am 16. Dezember kam das Thema wieder auf den Tisch. Dabei teilte der Landesbetrieb mit, dass für den Bau eines Kreisverkehrs auch mehrere Grundstücke gekauft werden müssten.

Die geplante Erneuerung der Werster Straße sei lediglich eine Deckensanierung. Die Arbeiten werden im Laufe dieses Jahres vorgenommen. Der Stadt stehe es frei, die Planung für einen Kreisel an dieser Stelle selbst durchzuführen, hieß es abschließend.

Stadtverwaltung setzt langfristig auf Kreisellösung

Die Stadtverwaltung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass derzeit kein Kreisverkehr erforderlich ist. Jedoch werde die aktuelle Planung des Kreuzungsbereiches der zukünftigen Entwicklung (weitere Ansiedlung von Gewerbe auf den Flächen zwischen Zeißstraße und Robert-Koch-Straße, Erweiterung des Klärwerks) nicht gerecht. Daher soll langfristig eine Kreisellösung verfolgt werden.

Die Stadt will in einem nächsten Schritt ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben. Wenn dieses vorliegt, soll es als Grundlage für weitere Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und dem Kreis dienen.