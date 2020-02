Dieses Archivfoto zeigt die Auswirkungen der Rußrindenkrankheit mit den aufsteigenden Sporen an der Rinde eines Bergahornbaumes. Trockenheit und Hitze haben das Auftreten des pilzlichen Schwächeparasiten begünstigt. Foto: dpa

Löhne-Ort (WB). Im Waldgebiet am Spatzenberg in Löhne-Ort sind am Dienstag unter Einsatz eines Harvesters etwa 400 vom Rußrindenpilz befallene Bergahornbäume gefällt worden. Das teilt die Stadt Löhne mit.