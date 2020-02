Hereinspaziert! Der Leiter der Recyclingbörse in Löhne, Ralf Schmidt, und Mitarbeiterin Anna Lang stehen am Themenpunkt „Hochzeit“. Dort gibt es derzeit 35 Brautkleider. Auch der Bräutigam kann in den Räumen an der Industriestraße Anzüge finden. Foto: Dominik Rose

Von Dominik Rose

Löhne (WB). Mitten in der Halle hängen große Herzen und Kunstblumen, davor stehen Schaufensterpuppen mit Hochzeitskleidung: die Damen in klassischem Weiß, der Herr mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und Krawatte und einem Zylinder. Bei der Recyclingbörse an der Industriestraße in Gohfeld gibt es seit etwas mehr als einer Woche auch Braut- und Hochzeitsmode – „für ‚kleines Geld‘ natürlich“, sagt der Leiter der Einrichtung, Ralf Schmidt.

Zur Auswahl stehen derzeit 35 Kleider in verschiedenen Farben. Weiß dominiert dabei. Es gibt einen eigenen Ständer am neuen Themenpunkt „Hochzeit“. Kostenpunkt pro Kleid: „Das geht bei zehn Euro los. Teurer als 30 Euro dürfte keines der Kleider sein“, stellt Ralf Schmidt fest und schaut den Ständer Bügel für Bügel durch.

Infos Adresse: Industriestraße 34 Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr; samstags von 10 bis 14 Uhr Erreichbarkeit: Telefon 05732/ 19719, www.recyclingboerse.org

„Jetzt muss nur noch die passende Braut zum Kleid zu uns kommen.“ Einen Versuch könnte es allemal wert sein. Männer müssen sich ihre Anzüge dagegen im Herrenmodebereich der Recy­clingbörse suchen. „Wir haben eher selten echte Hochzeitsanzüge im Sortiment“, gibt Ralf Schmidt zu.

Warum bietet die Recyclingbörse eigentlich Mode für die Braut, die sich bald traut, an? „Wir hatten so etwas schon seit längerer Zeit geplant“, berichtet Ralf Schmidt. Als der für Trauungen beliebte Hochzeitstermin 22.2.2020 näher rückte, nahm der Dekorateur in der Recyclingbörse die Arbeit auf.

„Wir sind ja kein Sozialkaufhaus. Bei uns darf jeder gucken und kaufen“

Die Winter-, Ski- und Rodelsachen wurden entfernt – zugunsten des Trau(m)zimmers an zen­traler Stelle. „Das ist doch richtig schön geworden, oder?“, fragt Ralf Schmidt in den Raum hinein. Er ist seit Anfang 2019 Filialleiter in Löhne. Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein Hingucker. Allein deshalb lohnt sich ein Besuch bei der Recyclingbörse.

„Wir sind ja kein Sozialkaufhaus. Bei uns darf jeder gucken und kaufen“, erklärt Ralf Schmidt. Hochzeitsmode wird für die Dauer von vier Wochen in der Halle angeboten. Wenn dann nicht alles verkauft sein sollte, werden Ware und Dekoration in einer anderen Filiale präsentiert.

Wer selbst noch ein Kleid oder einen Anzug bei sich daheim im Schrank, auf dem Dachboden oder im Keller hängen hat und sich davon trennen möchte, kann die Sachen bei der Recyclingbörse abgegeben.