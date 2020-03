Von Andrea Berning

Löhne (WB). Das nächste Sonntagskonzert im Alten Wartesaal Erster Klasse im Bahnhof bestreitet ein Neu-Löhner: Isaak Guderian, 25 Jahre alt und als Berufsmusiker viel in ganz Deutschland unterwegs, freut sich auf ein erstes Konzert ganz nah an seinem Zuhause. Mit seiner Frau und dem fast zweijährigen Sohn lebt der gebürtige Portaner, der schon seit 13 Jahren mit seiner Musik auftritt, seit 2018 in Obernbeck. „Ich wohne dort. Dass ich in Löhne lebe, wäre zu viel gesagt“, meint Guderian. Weil er so viel unterwegs ist, kennt er wenig von der Stadt. Aber die Löhner können ihn demnächst besser kennenlernen: beim Auftritt am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr im Bahnhof.