Von Jenny Karpe

Löhne (WB). Filzstopper, Sommerluft und Wolke 3,7: Das Comedyformat „Nightwash“ hat am Freitag in der ausverkauften Werretalhalle ein Thema nach dem anderen behandelt. Die Comedians Lena Kupke, Phil Laude, Nizar und Dennis Grundt sorgten für schallendes Gelächter und so manches wissende „Hohoho“.