Von Louis Ruthe

Dieser hat laut Immobilienmakler Wilfried Rominski einen Kaufpreis in Höhe von 110.000 Euro bezahlt und will die Spielstätte für weitere 300.000 Euro sanieren. Zu 100 Prozent soll der Löhner Tennisclub „Rot-Weiss“ wieder Pächter der Halle werden.

„Wir sind mehr als froh über diese Lösung“, sagt Friedrich Schwagmeier, erster Vorsitzender des Löhner Tennisclubs „Rot-Weiss“. Vor etwa zehn Jahren habe der Tennisclub der Halle den Rücken gekehrt, da es keine kons­truktive Übereinkunft mit der ehemaligen Inhaberin gab. „So zog es uns für den Trainingsbetrieb in das damals noch attraktive Kaiser-Center“, berichtet Friedrich Schwagmeier.

Als dort 2018 kein geregelter Trainingsbetrieb für die Vereinsmitglieder mehr möglich gewesen sei, mussten die Spieler auf eine Halle in Hiddenhausen ausweichen. Lange habe es seitens des Vereins die Überlegung gegeben, die 2800 Quadratmeter große Tennishalle zu kaufen. „Der Preis stimmt jedoch einfach nicht“, sagt Schwagmeier.

Saison 2020/2021 ist das Ziel

In der kommenden Spielzeit zieht es den Verein und seine Mitglieder nun wieder an die heimische Spielstätte, wo auch das Clubhaus und die Außenplätze des Vereins sind.

„Solch eine Einheit mit Halle, Außenplätzen, Clubhaus und einer saisonunabhängigen Bewirtschaftung gibt es kreisweit, wenn nicht sogar bezirksweit nicht“, berichtet Friedrich Schwagmeier.

Doch bevor das so weit ist, muss in und an der Halle noch Hand angelegt werden. „Die Beleuchtung, die Fassadendämmung und auch das Dach sind die größten Investitionspunkte“, sagt Wilfried Rominski. Für die Saison 2020/2021 soll die Halle so hergerichtet werden, dass ein Trainings- und Spielbetrieb möglich ist.

Kegelbahn wird nicht wieder eröffnet

„In Zukunft muss zudem der Belag erneuert werden. Dabei soll wieder ein Teppichbelag mit Granulat die Grundlage für spannende Spiele bilden“, sagt Friedrich Schwagmeier.

Ob es in der Halle auch wieder eine Gastronomie gebe, werde derzeit geprüft. „Wir haben mit ‚Happy Food‘ einen tollen Pächter in unserem Clubhaus“, berichtet Friedrich Schwagmeier. Dieser wäre auch erster Ansprechpartner für eine zweite Gastronomie in der Tennishalle.

„Eins steht fest, die Kegelbahn wird es in Zukunft nicht mehr geben“, sagt Wilfried Rominski. Die Nachfrage für eine geregelte und dauerhafte Auslastung sei nicht mehr vorhanden.