Löhne (WB/nlm). Schwungvoll und abwechslungsreich war die Musikperformance des Lighthouse-Gospelchors beim traditionellen Jahreskonzert in der Martin-Luther-Kirche am Sonntagabend. Seit 16 Jahren lebt der Chor seine Liebe zur Gospelmusik. Geleitet wird die Gemeinschaft von Christoph Sprengler, der den Auftritt am Keyboard begleitete.

Zudem wurde der Lighthouse-Gospelchor musikalisch von Schlagzeuger Jörg Seyffahrt sowie von den Streichern Julia Kolat, Sarah-Marie Biskupek, Jennifer Szlapa und Jana Wegerhoff unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass heute so viele gekommen sind, um unserem Konzert zu lauschen“, begrüßte Chorsänger Detlef Wehbrink die Besucher. Er übernahm zudem die Moderation.

Zwischen Tradition und Moderne

„Singen macht Spaß, auch wenn die Planung eines Konzertes viel Arbeit macht“, meinte Detlef Wehbrink. Auch dieses Jahr bestand das Konzert des Gospelchors aus einem musikalischen Mix von Jazz, Rock, Pop und Gospel. Es wurde eine Mischung aus englischen und deutschen, modernen und traditionellen Liedern präsentiert.

Vor dem Konzert gab es als Auftakt eine kleine Gospel-Pop-Rock-Musical-Party für die Besucher, um sich schon mal einzustimmen. Mit einer schwungvollen Version des Liedes „Lord Reign in Me“ begann dann der gemischte Lighthouse Gospelchor sein Konzert. Neben christlichen Songs wie „Glorify the Lord“ wurden Klassiker, wie zum Beispiel „Dream A Little Dream of Me,“ gesungen. Aber auch Stücke wie „Writing’s on The Wall“ gehören zum Repertoire des sechzehnköpfigen Gospelchors.

Die Mischung macht’s

„Wir legen immer großen Wert auf ein abwechslungsreiches Programm – und das ist uns heute auch gut gelungen. Dem Publikum hat es dem Applaus nach gut gefallen“, meinte Detlef Wehbrink. Besonders viel Beifall erhielt der Chor für die Darbietung des Medleys der Songs aus dem Märchenfilm „Beauty and the Beast“. Dabei entfaltete der Chor seine ganze gesangliche Energie und Vielfalt.

Das traditionelle Solo am Schlagzeug von Jörg Seyffahrt, mit dem er sein musikalisches Können zeigen konnte, gab es zum Abschluss des Konzertes. Mit einem gemeinsamen Lied von Gospelchor und Besuchern, um Gott zu danken, endete das Jahreskonzert. „Die Auswahl der Lieder findet immer im Zusammenspiel zwischen Chorleiter und Chor ab. Wichtig ist eine gute Mischung“, berichtete Detlef Wehbrink. Mit Standing Ovations wurde der Gospelchor verabschiedet.