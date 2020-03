Die Geschäftsführer, die Brüder Matthias und Stephan Remmert, konnten aus der Hand des ehemaligen Vizebundeskanzlers Sigmar Gabriel (SPD) die Trophäe im Rahmen der aktuellen Preisverleihung entgegennehmen. Gabriel ist Schirmherr von „Top Job“.

Mit dem Siegel werden jährlich die attraktivsten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand geehrt. Die vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität vergebene Auszeichnung erhalten Unternehmen, die sich konsequent für eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur engagieren.

Firma hat 130 Mitarbeiter

Die Remmert GmbH mit Sitz an der Brunnenstraße wurde 1945 als Schlosserei-, Klempnerei- und Installationsbetrieb gegründet und hat sich in den vergangenen 75 Jahren zu einem der erfolgreichsten Maschinenbauunternehmen in Deutschland entwickelt. Heute stehen die beiden Brüder Matthias und Stephan Remmert als Geschäftsführer an der Spitze.

Mit seinen aktuell über 130 Mitarbeitern hat sich der Hersteller von Lager- und Logistiksystemen als Experte für Automations- und Intralogistiklösungen in der metallverarbeitenden Industrie eta­bliert. Dass Remmert seine Rolle als Arbeitgeber in der Region Löhne verantwortungsbewusst wahrnimmt, wird dem mittelständischen Unternehmen mit der wiederholten Verleihung des Top-Job-Siegels bestätigt.

„Unsere Mitarbeiter sind mit ihrem Können und Wissen unser wichtigstes Kapital“, erklärt Geschäftsführer Stephan Remmert. Daher setze er sich gezielt für ein gutes Betriebsklima ein. Teamorientierung, Familiarität, Wertschätzung und Respekt sind Kernelemente des betrieblichen Arbeitsalltags und Führungsstils.

Betriebsklima stetig verbessern

Das belegen beispielsweise eine Strategiewand, über die langfristige Planungen im Unternehmen für alle transparent kommuniziert werden, und das regelmäßige Mitarbeiterfrühstück. Ein Programm zur individuellen Förderung und Weiterbildung der Mitarbeiter, ein flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeit- und Homeoffice-Optionen und Benefits in Form von Zuschüssen beispielsweise für das Fitnessstudio sowie für die Altersvorsorge runden das Angebot ab.

„Wir wissen genau, dass optimale Arbeitsbedingungen ein entscheidender Faktor für alle im Unternehmen sind, um ihre Qualifikation einzusetzen und das berufliche Potenzial in vollem Umfang auszuschöpfen“, kommentiert Geschäftsführer Matthias Remmert. „Und natürlich gehört es für uns als Arbeitgeber zum guten Ton, unseren Mitarbeitern dafür die gebotene Wertschätzung zu zollen. Dass dies erneut mit dem Top-Job-Siegel gewürdigt wird, motiviert uns zusätzlich, auch in Zukunft ein arbeitnehmerfreundliches Betriebsklima zu gewährleisten.“