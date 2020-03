Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Insektenschwärme, Libellenflügel oder Bienenkörper sind nur drei Symbole, die der Berliner Künstler Hans-Peter Schmidt (HaPS) gerne in seinen immer abstrakter werdenden Werken versteckt. Von Donnerstag, 12. März, an sind 31 Bilder des Künstlers in der Galerie der Werretalhalle zu sehen.

„Ich vermeide es immer, meine eigenen Bilder zu interpretieren“, berichtet Hans-Peter Schmidt. Denn er wolle den Betrachter nicht in eine Richtung lenken, sondern seine Kunst vollkommen unvoreingenommen wirken lassen. Seitdem sich der Berliner 2015 der Kunst verschrieben hat, ist er einer Thematik immer treu geblieben: „Anfangs habe ich Insekten noch sehr figurativ gemalt. Mit der Zeit bin ich dann immer abstrakter geworden“, sagt der Künstler.

Künstler setzt auf große Formate

Auch bei der Farbwahl orientiert sich Hans-Peter Schmidt an der Natur. So sind auf zahlreichen Werken Pastelltöne die bestimmenden Farbelemente. Als etwas ungewöhnlich kann die oftmals gewählte Größe seiner Werke angesehen werden. „In meiner Zeit als Grafiker war ich immer an die Größe des Bildschirmes gebunden“, berichtet Hans-Peter Schmidt. Somit stand für ihn schnell fest, dass dies bei der Kunst nicht so sein sollte. 21 1,9 Meter mal 1,9 Meter große Werke schmücken die Wände der Werretalhalle. Hinzu kommen zehn Kleinformate – alle mit Acrylfarben gefertigt.

„Alle Werke, die aushängen, stehen zum Verkauf“, sagt der Künstler. Wer sich in ein Gemälde verliebt, muss jedoch etwas tiefer in die Tasche greifen. „Die großen Gemälde liegen preislich bei etwa 5000 Euro“, verrät Hans-Peter Schmidt. Zur Eröffnung an diesem Donnerstag werden neben Hans-Peter Schmidt auch der lokale Künstler Theo Schaefer erwartet. Er übernimmt die Einführungsrede. Timo Kotzur wird die Eröffnung musikalisch begleiten. Die Ausstellung ist bis zum 13. Juni in der Galerie der Werretalhalle.