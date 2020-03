Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Die Verwaltung des Jugendamts meldet in diesen Tagen den kommenden Bedarf an Plätzen für die Betreuung von Kindern in Tagesstätten und in der Tagespflege an das Landesjugendamt. Dafür sind dem Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung die aktuellen Zahlen vorgelegt worden.