Löhne (WB/dom). Seit Donnerstagmorgen werden am Poppensiek zahlreiche Bäume, vor allem Ahorne, gefällt. Die trockenen Sommer 2018 und 2019 haben laut Stadt zum Teil zum Absterben von Bäumen, aber bei den meisten Gehölzen zu einer Schwächung der Vitalität geführt, so dass diese geschädigt oder von Pilzen befallen sind.

In der Folge sei mit erhöhter Bruchgefahr und verminderter Standsicherheit zu rechnen. Die Böschung in Bahnhohsnähe ist als Wald deklariert worden. Deswegen darf dort auch nach dem 1. März gefällt werden. Die Arbeiten dauern bis einschließlich Samstag, 14. März. Auch der Parkplatz am Poppensiek bleibt bis dahin gesperrt. Der Pattweg durch den Wald kann an diesem Freitag noch genutzt werden.