Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Wie Mode aus den Resten von Kaffeesatz aussieht, zeigt das Modeunternehmen Like a bird in seiner neuer Herbst-/Winterkollektion. Die Idee zu nachhaltiger Mode verfolgt Geschäftsführerin Tanja Kliewe-Meyer schon seit Jahren. Bereits 2019 hat die Spengerin eine Bluse sowie Kleider aus Rosenfasern auf den Markt gebracht. Dafür ist das Löhner Unternehmen nun in München mit dem Green-Product-Award ausgezeichnet worden.

Drei Statement-Shirts aus der „Back to Earth“-Kollektion, die aus einer Mischung von Kaffee- und Baumwollfasern gefertigt werden, sollen nun der nächste Schritt zu einem innovativen und nachhaltigen Modeunternehmen sein. „Die eingearbeitete Kaffeesatz-Faser hat zwei Vorteile“, berichtet Tanja Kliewe-Meyer.

Einerseits wirke die Faser deodorierend, andererseits diene die Kaffeefaser als zusätzlicher UV-Schutz. „Im Bereich ‚Functional Wear‘ ist schon viel mit der Kaffeesatz-Faser experimentiert worden“, sagt die ehemalige Produktmanagerin des Modeunternehmens Gerry Weber.

Die neuen Shirts bestünden aus Fasern, die nur organische Stoffe abgeben würden. „Diese Faser mit organischem Ursprung ist sogar recycelbar“, berichtet Tanja Kliewe-Meyer. Bei den neuen Shirts solle zudem der Baumwollanteil so gering wie möglich gehalten werden.

200 Stück pro Frabe und Model werden gefertigt

„Durch die Kaffeesatz-Faser sind nicht alle Farben in der Herstellung möglich, da wir auf Farbstoffe größtenteils verzichten“, sagt die Geschäftsführerin. Camel, braun, off-white und water-blue sind einige der Farben, die die neue Kollektion bestimmen. „Braun ist übrigens das neue Schwarz“, sagt Kliewe-Meyer.

Ebenfalls in der Kollektion werden Modestücke sein, die Fasern enthalten, welche aus Soja­proteinen hergestellt wurden. Die Produktionseinheiten sollen nie größer werden als 200 Stück pro Farbe und Modell.

Auch das gehört zum nachhaltigen Konzept des Unternehmens als Gegenzug zur Herstellung von Massenware. »Wegen der kleinen Stückzahl und der Qualität bewegen sich die Produkte im Premiumsegment«, berichtet Tanja Kliewe Meyer. Konkret bedeutet das pro Shirt einen Kaufpreis in Höhe von 79 Euro.

„Ich hatte immer schon den Hang zu besonderen Modestücken“, sagt Tanja Kliewe-Meyer. Seit der Neugründung des Unternehmens Ende 2019, die von Nöten war, da ihr ehemaliger Geschäftspartner die Firma verlassen hat, fokussiert sich die Unternehmerin auf nachhaltige Produktionsketten und Rohstoffe zur Herstellung von fairer Mode. „Derzeit habe ich eine neue organische Faser in der Planung“, sagt Tanja Kliewe-Meyer. Mehr wolle sie jedoch vorerst nicht verraten.

Auszeichnung für Rosen-Kollektion gewonnen

Dass sich ihr eingeschlagener Unternehmensweg auszahlt, zeigt die Auszeichnung beim Green-Product-Award am vergangenen Mittwoch in München. Die Preisverleihung findet normalerweise während der Internationalen Handwerksmesse in München statt. Da diese wegen des Coronavirus abgesagt worden ist, ist die Verleihung im kleineren Kreis im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München abgehalten worden.

Unter dem Dach des internationalen Green-Product-Awards versammeln sich Unternehmen sowie Start-Ups, die sich innovativen und nachhaltigen Produkten und Services widmen. Jährlich bewerben sich etwa 1500 Unternehmen und Start-Ups in den verschiedenen Kategorien. In der Kategorie „Fashion“ ist das Löhner Unternehmen nun ausgezeichnet worden – und ist damit in bester Gesellschaft.

Denn das zweite ausgezeichnete Unternehmen in der Kategorie „Fashion“ ist der sehr bekannte Outdoor-Mode-Spezialist Jack Wolfskin. „Der Award ist richtungsweisend und bestärkt uns in unserem eingeschlagenen Weg. Er ist wie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen“, sagt Tanja Kliewe-Meyer. Ihr Unternehmen Like a bird hat den Award für die Rosenkollektion des vergangenen Jahres und mit dieser als Beispiel für das Gesamtkonzept überreicht bekommen.