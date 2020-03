Vor Beginn des Verpackungswahns: Museumsleiterin Sonja Voss erinnert in der Ausstellung daran, wie in früheren Zeiten Lebensmittel aufbewahrt wurden. Foto: Andrea Berning

Löhne (WB). 455 Kilogramm produziert jeder Bundesbürger im Durchschnitt – und dabei sind nur der Restmüll, die Bioabfälle und die Wertstoffe mitgerechnet. Früher dagegen konnten die klassischen Selbstversorger auf dem Lande größtenteils kompostieren, was an Müll anfiel. Ihr Abfall wurde wieder zu Dünger. Das ist heute ganz anders: Wer im Supermarkt einkauft, trägt Berge von Plastikverpackungen nach Hause.

Mit dem Thema Müll sollte sich die erste Sonderausstellung des Jahres im Löhner Heimatmuseum beschäftigen. Unter dem Titel „Müll – Der Anfang des Verpackungswahns“ sollte diese am Samstag, 14. März, um 18 Uhr im Museum am Alten Postweg 300 eröffnet werden. Die Eröffnung ist nun auf unbestimmt Zeit verschoben worden.

„Zero Waste“ gab es schon früher

Nach dem Motto „Zero Waste“ versuchen Menschen so zu leben, dass sie keinen Müll erzeugen. Sie kaufen unverpackte Lebensmittel und Obst und Gemüse frisch vom Bauern. „Zero Waste“ galt auch für das ländliche Leben früher rings um Löhne. Das zeigt Museumsleiterin Sonja Voss in der von ihr konzipierten Ausstellung. Vorräte wurden in Säcken, Kisten oder Steintöpfen verpackt, in Einmachgläsern haltbar gemacht oder im „Henkelmann“, einem Behälter aus Blech oder Emaille, als warme Mahlzeit mit zur Arbeit genommen.

All das gibt es in der Ausstellung zu sehen, dazu einen geflickten Bronzekessel aus der Eisenzeit. Dieser Kessel aus den Beständen des Museums, datiert auf die Zeit vor dem sechsten Jahrhundert, zeigt, wie wertvoll Metall war: Es wurde repariert, nicht weggeworfen.

1972 kam das erste Abfallgesetz

In den 1950er Jahren wurde die Müllabfuhr öffentlich organisiert. Doch viele kleine Müllplätze, die entstanden waren, sorgten für Ärger. Grundwasser wurde verunreinigt, und Sonja Voss zeigt in der Ausstellung Beschwerdebriefe von Anwohnern über Schwelbrände und Ungeziefer. Was sicher nicht jeder weiß: Erst 1972 gab es ein erstes Abfallgesetz, in dem die Vorschriften zur Müllentsorgung zusammengefasst wurden.

Während anderswo die gelben Säcke an den Straßen liegen, werden in Löhne schon lange die Wertstofftonnen herausgestellt. Zur Ausstellungseröffnung wird auch Löhnes Abfallberater Roland Wieg erwartet, der die Besucher mit Zahlen zur Müllsammlung in Löhne informiert.

Heute eine Recyclingquote von 67 Prozent

Auf die Kompostierung von Biomüll ist die hohe Recyclingquote von 67 Prozent allen Siedlungsmülls zurückzuführen. Wertstoffe werden ebenfalls getrennt und je nach Material wieder aufbereitet. Aber auch die thermische Verwertung, also die Lieferung an eine Müllverbrennungsanlage, wird in diese Quote hineingerechnet. Nachhaltig ist Müllverbrennung allerdings nicht. Müllvermeidung wäre besser.

Schon vor vielen Jahren gab es Aufrufe, Plastiktüten zu vermeiden. Wer erinnert sich noch an „Jute statt Plastik?“ Doch Sonja Voss rechnet vor: Einen Baumwollbeutel muss man schon 50 bis 150 Mal benutzen, bevor sich seine Herstellung ökologisch rechnet. Und bevor Glasflaschen über viele hundert Kilometer transportiert werden, kann es Sinn machen, PET-Flaschen (die auch schon aus Zuckerrohr hergestellt werden können) zu verwenden.

Viele Ideen zur Müllvermeidung, gegen Lebensmittelverschwendung und zur Wiederverwendung, dem so genannten Upcycling, trägt die Ausstellung zusammen. Bis zu den Sommerferien wird sie im Obergeschoss des Heimatmuseums gezeigt.