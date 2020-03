Auf der Lübbecker Straße in Mennighüffen ist es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Foto: Polizei

Löhne (WB). Auf der Lübbecker Straße in Mennighüffen ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 10.40 Uhr befuhr laut Polizei ein 20-jähriger Radfahrer aus Löhne verkehrswidrig den linken Gehweg in Richtung Hüllhorst.