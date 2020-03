Siematic-Werk in Löhne Foto: Louis Ruthe

Von Bernhard Hertlein

Löhne (WB). Siematic, Hersteller von Premiumküchen, geht ganz in chinesischen Besitz über. Die Nilson-Gruppe, die bereits seit 2017 die Mehrheit an dem vor 90 Jahren in Löhne gegründeten Unternehmen besitzt, übernimmt auch die restlichen Anteile der bisherigen Familiengesellschafter Ulrich W. Siekmann und Kathrin André.