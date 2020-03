Um in der Corona-Krise auch einmal etwas Schönes zu berichten, hat sich Marion Schröder mit der Bitte an die Redaktion gewandt, das beeindruckende Naturfoto zu veröffentlichen. Die Löhnerin, die sich schon seit vielen Jahren für die Störche engagiert, empfiehlt, einfach mal einen Spaziergang zur Blutwiese zu machen und die Tiere in Ruhe zu beo­bachten.

Es kann gut sein, dass die Vögel in einigen Tagen nicht mehr so oft auf den Wiesen und an den Gewässern zu sehen sein werden, weil sie dann möglicherweise schon mit dem Brüten beschäftigt sind. In der Facebookgruppe „Storchenhorst im NSG Blutwiese“ haben die Tiere übrigens die Namen Lotti und Kalli bekommen. Alle Fans der Störche können sich auch über diese Kanäle informieren:

https://www.facebook.com/groups/380221045669924/ (Storchenhorst im NSG Blutwiese)

https://ein-nest-fuer-loehne.blogspot.com/ (Blog bis 2019)

www.ein-nest-fuer-loehne.jimdo.com (Werdegang von der Idee bis zur Aufstellung des Nestes)