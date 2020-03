Von Andrea Berning

Geschult in Fragen der Hygiene

Corona hin oder her, pflegebedürftige Menschen brauchen weiter Unterstützung, und Angehörige haben nach wie vor Fragen zur Versorgung. „Deshalb machen wir unser Büro nicht zu und beraten weiter täglich am Telefon“, sagt Michaela Koch. Aber wenn Beratungstermine im häuslichen Umfeld schon vor langer Zeit ausgemacht wurden, dann rufen sie und ihre Kolleginnen an und stimmen ab, ob und wie der Hausbesuch stattfinden kann. Eine Angehörige in Chemotherapie ist zum Beispiel selbst Risikopatientin, da hat Michaela Koch das Beratungsgespräch ausnahmsweise am Telefon geführt. „Ansonsten sind wir geschult im Hinblick auf die Einhaltung der notwendigen Hygiene“, sagt sie. Und so etwas wie der rückenschonende Transfer eines Pflegebedürftigen vom Bett in den Stuhl – das lasse sich nur vor Ort zeigen.

Struktur für den Alltag

Bei den Pflegediensten habe es nur minimale Absagen gegeben, weiß Michaela Koch aus der engen Zusammenarbeit mit der Häuslichen Kranken- und Altenpflege (HKA), zu der auch die ansonsten unabhängige Löhner Pflegeberatung gehört. Dagegen hätten Angehörige vermehrt auf Betreuungsangebote verzichtet, auf solche Dinge wie Gedächtnistraining oder Unterstützung bei Spaziergängen. Alles, was bei pflegebedürftigen oder demenziell veränderten Menschen den Alltag strukturiere, sei aber wichtig. Dazu gehöre auch, den Haushalt ordentlich zu halten, denn das sei ebenfalls für das Wohlbefinden eines Menschen notwendig, sagt Michaela Koch.

Tagespflegen mussten schließen

Und jetzt mussten auch noch die Tagespflegen schließen, in denen Pflegebedürftige Abwechslung im Alltag erlebten, während ihre Angehörigen ein paar Stunden für sich und ihre eigenen Angelegenheiten hatten. Bei HKA gebe es zum Beispiel das Angebot, dass Kräfte aus der Betreuung bei den Patienten der Tagespflege stundenweise zu Hause eingesetzt werden könnten, berichtet Michaela Koch.

Demenzerkrankte nehmen Veränderung war

Aus Telefonaten weiß sie, dass auch Demenzkranke die Veränderungen wahrnehmen, die die Corona-Krise in den Alltag gebracht hat. Und wie es für Eltern schwierig ist, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bringen, sind auch pflegende Angehörige in diesen Zeiten am Jonglieren zwischen Job und Familie. Positiv empfindet Michaela Koch, dass angesichts der Krise die Pflegeversicherung ein unbürokratischeres Vorgehen erlaubt. So dürfen Verordnungen über häusliche Pflege anders als sonst üblich nachgereicht werden, damit erst einmal Kranke gut versorgt werden können – auch wenn es noch an notwendigem „Papierkram“ fehlt. Besuche zur Qualitätssicherung in der Pflege, die die Mitarbeiter der Beratungsstelle durchführen, dürfen ausgesetzt werden. Und sie hat auch schon erlebt, dass selbst der Medizinische Dienst seine Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit telefonisch vornimmt. „Die betroffene Angehörige hatte ich im Vorfeld des Telefonats entsprechend informiert und geschult. Das hat gut geklappt“, sagt Michaela Koch.

Auch für Angehörige

Die Löhner Pflegeberatung der Häuslichen Kranken- und Altenpflege (HKA) berät unabhängig Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Das Büro, Lübbecker Straße 2, in Löhne ist telefonisch unter der Rufnummer 05732/6870750 erreichbar, per E-Mail unter der Adresse pflegeberatung@hka-loehne.de