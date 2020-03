Kunstlehrerinnen bilden Jury

Mittlerweile zum 50. Mal waren Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema „Glück ist...“ auseinanderzusetzen. Die Jury, zusammengesetzt aus Kunstlehrerinnen der teilnehmenden Schulen, bewertete die Bilder rund um das Thema Musik. „Auch dieses Jahr hatten wir eine erstaunliche Vielfalt an Motiven. Das zeigt die verschiedenen Gedanken und Ideen, die die Kinder mit dem Wettbewerbsthema verbinden“, erläuterte Andrea Gnas von der Volksbank Schnathorst, die die Ortsjury leitete. Sie zeigten auf originelle und ausdrucksstarke Weise, wie unterschiedlich man Glück empfinde.

Bundesweit mehr als eine Million Beteiligte

Das Thema der Klassen 1 bis 4 war „Was macht dich glücklich? Überlege, wann du das letzte Mal so richtig glücklich warst“. Für die Klassen 5 bis 9 hieß es „Teile dein Glück! Zeig uns mit deiner Gestaltung, wie dein Glück aussieht und teile so dein Glück mit anderen“ und für die Klassen 10 bis 13 „Was ist Glück?“ Dieses Mal haben bundesweit mehr als eine Million Kinder und Jugendliche mitgemacht.

Gewinner auf einen Blick

In der Altersgruppe I (1. Schuljahr) ging der erste Platz an Alisha McAuley (Grundschule (GS) Tengern), den zweiten belegte Emil Rasche (GS Obernbeck). Auf den dritten Platz kam Miley Brown (GS Ahlsen). In der Altersgruppe II (2. Schuljahr) belegte Platz eins Felina Weiss (GS Obernbeck), Platz zwei Lia Schwer (GS Obernbeck) und Platz drei Lisa Imort Wolf (GS Obernbeck). In der Altersgruppe III (3. bis 4. Schuljahr) ging Platz eins an Lilly Rautenberg (GS Obernbeck), Platz zwei an Tom Fiebig (GS Oberbauerschaft) und Platz drei an Miriam Berete (GS Obernbeck). In der Altersgruppe IV (5. bis 6. Schuljahr) ergab sich folgendes Ergebnis: Platz eins: Simeon Wilms, Platz zwei: Nia Hansen und Platz drei: Sofie Kasprzak (alle Gesamtschule Hüllhorst). Aktuelle Informationen – auch zur Preisvergabe – gibt es im Internet: www.jugendcreativ.de