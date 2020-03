Für Hans-Wilhelm Bökamp ist nun Schluss mit lustig. Der Initiator des Vereins „Jeder packt an“ in Löhne-Gohfeld hat von den Randalierern die Nase gestrichen voll. Am Wochenende sind erneut Stühle am Sitzrondel an der Kirchbreite zerstört worden. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). „Die Anzeige ist raus“, sagt Hans-Wilhelm Bökamp. Erneut blickt der Initiator des Vereins „Jeder packt an“ erschüttert auf des Sitzrondel an der Kirchbreite – Einzelteile eines Stuhls liegen komplett zertreten am Boden. Nicht weniger verärgert ist Ruth Garen, wenn sie auf die einige hundert Meter entfernte kunstvoll gestaltete Bahnunterführung „Alter Landweg“ schaut. Etliche Graffiti sind zum wiederholten Mal auf das Werk von Künstler Malik Heilmann gesprüht worden.

Erst vor etwa einem Monat ist dort ein Stuhl an dem ehrenamtlich erbauten Sitzrondel aus seinem Fundament gerissen worden. Damals hat Hans-Wilhelm Bökamp noch auf das Gute im Menschen gehofft und den Stuhl umgehend mit Vereinsmitgliedern repariert. „Jetzt werde ich die kaputten Stühle erst mal nur noch abbauen“ berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn neben dem völlig zerstörten Stuhl ist ein weiterer so beschädigt, dass er ebenfalls abgebaut werden muss.

„Die Höhe des Schadens ist nicht das Problem“, sagt Hans-Wilhelm Bökamp. Etwa 120 Euro habe er für die Stühle ausgegeben, die er bei einer Gartenschau in Bad Salzuflen entdeckt habe. „Das Ehrenamt, die Arbeit der Mitglieder ist das, was hier mit Füßen getreten wird“, sagt er.

Anwohner hört Stimmen

Nun hofft Hans-Wilhelm Bökamp, dass durch die Anzeige vielleicht doch einer der Randalierern zur Rechenschaft gezogen werden kann und aus seinen Taten lernt. Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte eine Sprecherin der Kreispolizei Herford den Eingang der Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. „In der Nacht auf Samstag muss das passiert sein“, vermutet Hans-Wilhelm Bökamp. Diese Annahme unterstützt auch die Aussage eines Anwohners. „In der Nacht zu Samstag habe ich sieben oder acht Stimmen gehört, ein lautstarkes Gegröle von Jugendlichen“, sagt er. Gesehen habe er jedoch niemanden. Nun ermittelt die Polizei.

Eigentlich hat Hans-Wilhelm Bökamp mit weiteren Ehrenamtlich am Samstag geplant, den Ortskern von Müll zu befreien. „Als ich jetzt aber die Zerstörung der Stühle gesehen habe, habe ich die ganze Aktion direkt abgesagt“, berichtet er.

Kunstwerk beschmutzt

Ruth Garen kümmert sich seit Jahren um das eindrucksvolle Kunstwerk an den Wänden der Bahnunterführung „Alter Landweg". Foto: Louis Ruthe

Auch für Ruth Garen ist das Wochenende nicht so erfreulich verlaufen. Als sie die Bahnunterführung „Alter Landweg“ passiert, muss sie feststellen, das erneut zahlreiche Graffiti die idyllische Vogellandschaft auf den Wänden beschmutzen. „Refugees welcome“ und „No Border, No Nation“ ist auf die Wände gesprüht worden. „Die vergangene Male habe ich die Schmierereien immer selbst entfernt“, sagt Ruth Garen. Nun sei jedoch ein Lack verwendet worden, der sich nicht so einfach entfernen lasse.

„Ich habe den Künstler kontaktiert, der möchte sich um die Beseitigung kümmern. Das kostet natürlich“, sagt Ruth Garen. Der Mann sei derzeit aber in Ägypten, so dass die Schmierereien wohl noch einige Monate zu sehen sein werden. „Gegen die Nachricht, die in den Graffiti steckt, ist nichts einzuwenden, aber diese durch Sachbeschädigungen zu verbreiten, halte ich für falsch.“