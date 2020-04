Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Die Brüder Lauer haben aus ihrer Lust ein Geschäft gemacht: Süßes, edel vergoren, in feine Flaschen gefüllt – und schon ist er fertig, der Met made in Löhne. Was als Weinlaune begann, kann jetzt als aromatischer Fruchtwein käuflich erworben werden. In vier ausgewählten Läden will das Start-Up seine feinen Flaschen in der Region anbieten.