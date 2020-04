Obwohl die Feuerwehr Löhne das Feuer nach 15 Minuten unter Kontrolle hat, ist das Wohnhaus in Obernbeck wegen der starken Rauchausbreitung unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Löhne

Löhne-Obernbeck (WB/mcs). Die Feuerwehr Löhne ist am Ostersonntag gegen 14.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am Nordhang alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Zimmer im Erdgeschoss eines Wohnhauses, und das Feuer drohte, sich auszubreiten.