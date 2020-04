Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Was sich in anderen Städten als Reaktion auf die Corona-Krise gerade erst etabliert, gibt es in Löhne schon seit 2017: Mit Gutscheinen können die Bürger in der Werrestadt ihren lokalen Einzelhandel finanziell unterstützen. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion der Löhner Werbegemeinschaft und der Einkaufsmeile Mennighüffen.