Löhne (WB/GAP). Die Evangelische Kirche von Westfalen hatte über ihre Posaunenchöre dazu aufgerufen, mit „Christ ist erstanden“ einen festlichen Ostergruß erklingen zu lassen – und zwar am Ostermorgen nach dem Fernsehgottesdienst mit Präses Annette Kurschus. Jeder Mitwirkende sollte an dem Ort musizieren, an dem er sich gerade befand, um auf diese Weise ein gefühltes Gemeinschaftserlebnis zu erzeugen.

„Da habe ich mir gedacht: Das nehme ich sehr gern wahr“, sagte Martin Lorenz im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Posaunist des Löhner Ensembles hat am Sonntag erneut in seiner Nachbarschaft in der Falscheide die Anwohner erfreut.

Als er pünktlich um 10.15 Uhr bei strahlendem Sonnenschein den ersten Choral anstimmte, öffneten sich die Fenster und Türen der umliegenden Häuser. Anwohner traten teilweise in vorsichtigem Abstand auf die Straße, im Garten des gegenüberliegenden Hauses huschten Kinder neugierig umher.

15 Minuten festliche Ostermusik

Martin Lorenz spielte etwa 15 Minuten lang feierliche Ostermusik, darunter „Auf, auf mein Herz mit Freuden“, „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ und „Wir wollen alle fröhlich sein“. Die Lieder, die von der Auferstehung Jesu Christi künden, wurden zum Teil von den Anwesenden mitgesungen, Martin Lorenz selbst trug einige Texte in lauter, klarer Sprache vor, so dass sie über mehrere Häuser hinweg gut zu hören waren.

Das offizielle Musikprogramm, das alle Posaunenbläser zentral aus Bielefeld erhalten, beschloss Martin Lorenz mit einer persönlichen Zugabe: „Möge die Straße uns zusammenführen“, einem irischen Segenslied.

Seit nunmehr drei Wochen geht der ambitionierte Bläser jeden Tag in seiner Nachbarschaft an eine andere Stelle, um mit seiner Musik die Nachbarn zu erfreuen. „Das werde ich auch noch weiter so machen, weil wir alle so viel Freude daran haben“, sagte Martin Lorenz.