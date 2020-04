Löhne/Bad Salzuflen (WB). Abzuwarten und den „Kopf in den Sand“ zu stecken ist für die Familie Henke, Inhaber des Traditionsunternehmens Paul Henke Beschläge in Löhne sowie Project in Bad Salzuflen derzeit keine Option. Die Unternehmer haben ihre Kompetenzen in der Produktentwicklung sowie der Werkzeug- und Verfahrenstechnik genutzt, und einen Gesichtsschirm gegen Tröpfcheninfektionen entwickelt.